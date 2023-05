Prémur de KP1 : procédé de mur à coffrage intégré

Tous types de bâtiments : logements individuels et collectifs, bâtiments non résidentiels

Toutes zones sismiques et catégories d‘importance de bâtiments

Porteur ou non porteur

Tous types d’ouvrages : murs courants (en infrastructure ou superstructure), murs enterrés, murs mitoyens, voile sur joint de dilatation, cages d’escalier, silos, bassins, piscines, acrotères, etc