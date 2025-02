La prédalle THERMIK KP1 : une innovation au service de vos chantiers !

KP1, entreprise engagée pour construire un cadre de vie durable et performant

En tant que spécialiste de la préfabrication et acteur majeur de l'économie locale depuis plus de 60 ans, notre mission est de vous fournir des planchers et structures responsables et durables pour vos bâtiments.

Fruit des nombreuses années d’expérience et du savoir-faire des équipes KP1, la Prédalle THERMIK est une solution de prédalle précontrainte avec solution de rupteurs de ponts thermiques intégrés, spécifiquement développée pour les bâtiments isolés par l’intérieur, comme les logements collectifs, les bureaux, les bâtiments d’enseignement, les espaces de santé ou tout autre établissement recevant du public (ERP). Elle allie la simplicité et la rapidité de pose pour faciliter le chantier à une haute performance thermique !

Un produit haute performance pour vos chantiers

La Prédalle THERMIK offre tous les atouts du béton précontraint pour un plancher béton préfabriqué de faible épaisseur (minimum 5 cm). Ses rupteurs thermiques nouvelle génération, directement intégrés en usine, permettent de traiter les ponts thermiques et d’optimiser les performances énergétiques du futur bâtiment.

Adaptée à tous les niveaux de plancher (plancher haut de sous-sol, plancher d’étage, toit-terrasse…), elle convient également pour toutes zones sismiques grâce aux rupteurs renforcés. Prête à poser, elle permet un gain de temps non négligeable sur le chantier !

Les atouts de la Prédalle THERMIK

Haut niveau de performance : Psi jusqu’à 0,22 W/m.k

Chantier facilité

Livrée prête à poser grâce aux rupteurs et aciers de liaison intégrés en usine

Rapidité de pose

Déperdition thermique divisée par 4 aux jonctions plancher/façade

Respect de la RE2020 et des critères d’indice carbone 2031

Plusieurs épaisseurs de plancher possibles : 20, 23, 25 cm

Disponible en version bas carbone Prédalle IC 16 Gamme IMPAKT

Possibilité d’intégrer des fonctionnalités connexes en fonction des besoins : passage des réseaux, réservations…

" Sur nos nouvelles Prédalles THERMIK, le pain thermique recouvre mieux la rive des prédalles que notre précédente offre. La prédalle THERMIK ne présente plus de zone de béton reliant le plancher aux voiles, et donc les ponts thermiques linéaires sont des plus réduits. Une performance qui est loin d’être négligeable puisque, dans nos logements, les fuites de chaleur proviennent à 25% des murs extérieurs (source : Ademe). " Elie, usine KP1 de Ciel

Que dit la réglementation ?

La réglementation environnementale RE2020 a pris la relève de la réglementation thermique RT2012. Elle prend en compte l’ensemble de la construction neuve, sa consommation d’énergie mais également son bilan carbone, dès la phase de construction du bâtiment. Elle poursuit trois grands objectifs : la sobriété énergétique, la diminution de l’impact carbone ainsi que l’amélioration du confort intérieur en cas de fortes chaleurs.

De nouveaux seuils d’émissions carbone sont prévus pour entrer en vigueur en été 2025, 2028 et 2031, seuils qui diffèrent en fonction du type de bâtiment (individuel ou collectif). La Prédalle THERMIK, de par ses caractéristiques techniques, respecte bien sûr la RE2020 actuelle mais est également en accord avec le seuil d’exigence carbone prévu pour 2031 !

