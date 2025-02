KP1 améliore son offre de planchers isolants Milliwatt avec l’EcoRupteur Longitudinal+ : plus de performance et une mise en œuvre simplifiée

Le plancher isolant Milliwatt KP1 est une solution performante et modulable qui s’adapte aux exigences thermiques de chaque bâtiment. Destiné aux constructions et extensions sur vide sanitaire en habitat individuel et collectif (1ʳᵉ et 2ᵉ famille) ainsi qu’aux bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôtels, mairies, commerces jusqu’à R+3), ce système innovant permet de traiter efficacement toutes les déperditions thermiques : surfaciques grâce aux entrevous isolants en polystyrène Isoleader, périphériques avec les rupteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux EcoRupteur, et au niveau du refend avec les rupteurs EcoRefend.