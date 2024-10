[Chantier] Plateforme de stockage de Lidl‬ à Donzère (26) avec KP1 Bâtiments

67 200 m² : c’est la surface de la future plateforme de stockage de Lidl‬ à Donzère (26). Un chantier très technique, depuis 14 mois, avec plus de 565 poteaux béton et 22 000 ml de poutres béton précontraintes ont été conçus et fabriqués à moins de 80km dans nos bureaux KP1 d’Avignon (84) et notre usine de Pujaut (30). Pour la onzième année consécutive, Lidl triomphe en remportant le trophée « Meilleure chaîne de magasins 2023 » dans la catégorie des supers et hypermarchés.