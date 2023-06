Solutions Thermiques, Acoustiques et Bas carbone.



Les planchers Seacoustic améliorent les performances thermiques et acoustiques dans les logements collectifs. Ces systèmes de planchers légers permettent de minimiser l'empreinte carbone avec 3 fois moins d'aciers et 2,5 fois moins de béton qu'une dalle pleine en béton armé. Des systèmes de pose simplifiés (pas de coffrage, produit sécable) améliorent la rapidité de mise en oeuvre.



Le plancher Seacoustic 3 : Plancher PLTA-EBS

Plancher qui traite à la fois l'acoustique et les ponts thermiques au droit des planchers.

L’EBS stocke le CO 2 ( moins 7,66 kg CO 2 éq. / UF)

Le plancher Seacoustic 4 : Plancher PLTA-Seacbois

Plancher qui traite à la fois l'acoustique et les ponts thermiques au droit des planchers en logement collectif. Il crée une isolation thermique entre appartements.

Ce système permet de poser beaucoup plus facilement un plafond chauffant grâce à l'OSB en sous-face

Plancher Seacoustic 5 : Plancher PLTA-Clima