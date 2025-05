Système poteaux-dalle bois-béton bas carbone réversible

Grâce à l'utilisation de matériaux biosourcés et à l'économie de matériaux, notamment de béton et d'acier, le système REVERSO permet de construire des bâtiments à faible empreinte carbone, capables de répondre aux objectifs RE2025, 2028 et 2031. Ce système offre une grande liberté dans le choix des façades rapportées, tout en respectant les normes réglementaires en matière d'acoustique, de résistance au feu et de sismicité.

Jusqu'au dernier moment, la répartition des espaces de logements ou de bureaux peut être ajustée en fonction des besoins des futurs utilisateurs. En effet, la distribution des surfaces est personnalisable jusqu'à la fin de la construction et peut être facilement modifiée par la suite.

Le système REVERSO c'est moins d'acier, moins de béton et plus de bois.

→ Avantages du système :