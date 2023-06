Pompe à vis électrique TP5 de Lancy

TP5, la pompe à vis électrique 230 V polyvalente et facilement transportable.



La TP5 est une pompe à vis électrique polyvalente pour la projection de mortier, mortier prêt à l'emploi, produit pâteux, joint et ragréage. Grâce à un tamis vibrant il est aussi possible de projeter du mortier traditionnel. Pour les applications de projection, la machine est équipée d'un compresseur très facilement démontable pour faciliter le transport. La pompe à vis est la solution idéale pouvant être utilisée sur des chantiers variés pour différentes applications et facilement transportable car légère et peu encombrante.