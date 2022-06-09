Ponceuse rectifieuse de sol Norton Clipper 220V Ø250mm
Cette ponceuse rectifieuse de sol légère et compacte offre une largeur de travail de 250mm.
Avantages produit :
- Idéale pour poncer et rectifier les sols sur de petites et moyennes surfaces
- Permet le retrait de revêtements légers
- Dispose d’un raccord permettant de connecter un aspirateur industriel
- Equiper la machine avec de très nombreux outils diamant selon le besoin
- Sa tête de ponçage peut être orientée à 90° pour un travail au ras des parois
- Machine facile à transporter sur tous vos chantiers
- Niveau incorporé permettant un réglage rapide et facile de la machine
- Faible taux de vibration en fait une machine très confortable d’utilisation
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Alimentation : 220V 2,2kW
Diamètre outil diamant : 250mm
Vitesse de rotation : 1415 tr/mn
Dimensions (LxlxH) : 1180x520x1150mm
Poids : 60kg
Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.
Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs : Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.
