Ponceuse rectifieuse de sol Norton Clipper 220V Ø250mm

DUMATOS EQUIPEMENT

Cette ponceuse rectifieuse de sol légère et compacte offre une largeur de travail de 250mm.

Avantages produit :

  • Idéale pour poncer et rectifier les sols sur de petites et moyennes surfaces
  • Permet le retrait de revêtements légers
  • Dispose d’un raccord permettant de connecter un aspirateur industriel
  • Equiper la machine avec de très nombreux outils diamant selon le besoin
  • Sa tête de ponçage peut être orientée à 90° pour un travail au ras des parois
  • Machine facile à transporter sur tous vos chantiers
  • Niveau incorporé permettant un réglage rapide et facile de la machine
  • Faible taux de vibration en fait une machine très confortable d’utilisation

Alimentation : 220V 2,2kW
Diamètre outil diamant : 250mm
Vitesse de rotation : 1415 tr/mn
Dimensions (LxlxH) : 1180x520x1150mm
Poids : 60kg

Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.
Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs : Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.

2 Rue Lavoisier
69680 Chassieu
France

