Scie béton à anneau 220V profondeur max 220 mm
Scie à anneau Ø 330mm avec moteur universel de 3 200 W pour une profondeur de coupe jusqu’à 220 mm.
Tendeur d’entraînement breveté en une étape pour un ajustement précis et un changement rapide de la lame.
Avantages produit :
- Moteur universel pratique de 3 200 W avec protection électronique contre la surcharge et la chaleur.
- L’indicateur de charge à LED permet à l’opérateur d’effectuer des coupes à une efficacité maximale.
- Système unique de tension de la lame en une étape : plus rapide, plus facile et plus précis que les systèmes conventionnels.
- Le rouleau de guidage à haute stabilité maintient la lame stable et centralisée au début de la coupe.
- Les changements de lame peuvent être effectués rapidement et ne nécessitent pas la dépose du couvercle.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Alimentation : 220v
Puissance : 3200W
Vitesse à vide : 2850 tr/mn
Vitesse périphérique : 49,2 m/s
Diamètre de la lame : Ø330mm
Profondeur de coupe max : 220mm
Indice de protection : Classe I
Dimensions avec la lame (LxlxH) : 730x280x450mm
Poids sans lame : 12,6kg
Divers
Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.
Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs : Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Ponceuse rectifieuse de sol Norton Clipper 220V Ø250mm
Cette ponceuse rectifieuse de sol légère et compacte offre une largeur de travail de 250mm. Avantages produit : Idéale pour poncer et rectifier les sols sur de petites et...