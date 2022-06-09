ConnexionS'abonner
Scie béton à anneau 220V profondeur max 220 mm

DUMATOS EQUIPEMENT

Scie à anneau Ø 330mm avec moteur universel de 3 200 W pour une profondeur de coupe jusqu’à 220 mm.

Tendeur d’entraînement breveté en une étape pour un ajustement précis et un changement rapide de la lame.

Avantages produit :

  • Moteur universel pratique de 3 200 W avec protection électronique contre la surcharge et la chaleur.
  • L’indicateur de charge à LED permet à l’opérateur d’effectuer des coupes à une efficacité maximale.
  • Système unique de tension de la lame en une étape : plus rapide, plus facile et plus précis que les systèmes conventionnels.
  • Le rouleau de guidage à haute stabilité maintient la lame stable et centralisée au début de la coupe.
  • Les changements de lame peuvent être effectués rapidement et ne nécessitent pas la dépose du couvercle.

 

Alimentation : 220v
Puissance : 3200W
Vitesse à vide : 2850 tr/mn
Vitesse périphérique : 49,2 m/s
Diamètre de la lame : Ø330mm
Profondeur de coupe max : 220mm
Indice de protection : Classe I
Dimensions avec la lame (LxlxH) : 730x280x450mm
Poids sans lame : 12,6kg

Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.
Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs : Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
