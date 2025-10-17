DUMATOS EQUIPEMENT - Batiweb

DUMATOS EQUIPEMENT
69680 Chassieu
France
DUMATOS EQUIPEMENT : Distributeur expert en matériels techniques
Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.
Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs :
Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.
Chaque marque représentée sur ce site de vente en ligne, ou dans notre magasin physique, est proposée à la location.
Elle a donc été évaluée pour la qualité et la performance de ses produits et services ainsi que la satisfaction apportée aux utilisateurs.
Spécialistes du traitement de sol, du sciage, de la démolition contrôlée et autres métiers techniques, bienvenue chez un distributeur pas comme les autres !
Le savoir-faire de DUMATOS EQUIPEMENT :
- Ponçage / Polissage
- Traitement de sol
- Sciage / Carottage
- Scrap'Air
- Outillage pneumatique
- Matériel hydraulique
- Manutention
Ponceuse rectifieuse de sol Norton Clipper 220V Ø250mm
Cette ponceuse rectifieuse de sol légère et compacte offre une largeur de travail de 250mm. Avantages produit : Idéale pour poncer et rectifier les sols sur de petites et...
Scie béton à anneau 220V profondeur max 220 mm
Scie à anneau Ø 330mm avec moteur universel de 3 200 W pour une profondeur de coupe jusqu’à 220 mm. Tendeur d’entraînement breveté en une étape pour...
