ConnexionS'abonner
Fermer
DUMATOS EQUIPEMENT - Batiweb

DUMATOS EQUIPEMENT

2 Rue Lavoisier
69680 Chassieu
France
Site web de la marque

DUMATOS EQUIPEMENT : Distributeur expert en matériels techniques

Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.

Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs :

Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.

Chaque marque représentée sur ce site de vente en ligne, ou dans notre magasin physique, est proposée à la location.

Elle a donc été évaluée pour la qualité et la performance de ses produits et services ainsi que la satisfaction apportée aux utilisateurs.

Spécialistes du traitement de sol, du sciage, de la démolition contrôlée et autres métiers techniques, bienvenue chez un distributeur pas comme les autres !

Le savoir-faire de DUMATOS EQUIPEMENT :

  • Ponçage / Polissage
  • Traitement de sol
  • Sciage / Carottage
  • Scrap'Air
  • Outillage pneumatique
  • Matériel hydraulique
  • Manutention

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.