DUMATOS EQUIPEMENT - Batiweb

DUMATOS EQUIPEMENT : Distributeur expert en matériels techniques

Bienvenue chez DUMATOS EQUIPEMENT, l’enseigne spécialiste des matériels et outillages techniques.

Nous avons une différence notable avec les autres distributeurs :

Également loueurs de matériel, nous voyons “vivre” chaque jour les machines que nous proposons à la vente dans les conditions diverses, techniques et parfois extrêmes auxquelles sont confrontés nos clients.

Chaque marque représentée sur ce site de vente en ligne, ou dans notre magasin physique, est proposée à la location.

Elle a donc été évaluée pour la qualité et la performance de ses produits et services ainsi que la satisfaction apportée aux utilisateurs.

Spécialistes du traitement de sol, du sciage, de la démolition contrôlée et autres métiers techniques, bienvenue chez un distributeur pas comme les autres !

Le savoir-faire de DUMATOS EQUIPEMENT :