Porte de garage sectionnelle ISO 70

Le modèle ISO70 vient compléter la gamme de portes sectionnelles NOVOFERM en offrant des performances techniques de pointe.

Les panneaux, fabriqués en acier galvanisé et remplis de mousse de polyuréthane sans CFC, garantissent une isolation thermique optimale. Avec une épaisseur de 67 mm, l'ISO 70 affiche un coefficient de K = 0,34 W/m 2 K. Pour une protection contre l'eau et la saleté, ainsi que pour compenser les petites imperfections du sol, une double jointure de sol est intégrée au bas de la porte de garage, réduisant ainsi les pertes de chaleur dues à toute infiltration et améliorant l'isolation.

En option, un système d'étanchéité et de bande isolante peut encore améliorer l'isolation thermique jusqu'à 15 % en optimisant thermiquement les trois côtés du cadre lorsqu'il est installé derrière l'ouverture. Cela soutient également l'équilibre global des performances du bâtiment.

Pour un confort acoustique optimal, l'ISO 70 est équipé de doubles galets montés sur des roulements à billes en acier inoxydable, ce qui facilite les mouvements fluides et silencieux lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte de garage, tout en garantissant sa durabilité.