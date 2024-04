SÉKUR, la nouvelle porte battante de la gamme Oberkail® de Novoferm

Personnaliser le design pour correspondre à chaque maison

La porte SÉKUR, fabriquée sur-mesure en France, permet que chaque projet de rénovation soit le plus personnalisable possible. Un large choix de finitions et de couleurs est proposé pour répondre aux envies et contraintes de chacun.

En fonction du niveau d’isolation, de sa durabilité et de l’esthétisme souhaité, la porte Sékur propose deux choix de matériaux pour les panneaux :

Des panneaux rigides et épais en acier galvanisé de 45mm d’épaisseur avec une isolation en mousse polyuréthane (sans CFC). Un coefficient d’isolation élevé : (0,46 k/Wm 2 ). Des panneaux à rupture de pont thermique. Quatre choix pour le design : sans ou avec nervures, nervures larges ou cassettes.

En aluminium de 42mm d'épaisseur avec une isolation thermique élevée grâce à ses panneaux, son huisserie et son seuil à rupture de pont thermique. Une surface plane, face extérieure et intérieure, pour un rendu moderne et épuré. Matériau résistant et durable, l'aluminium est garanti sans corrosion et facile d'entretien.

Afin d’apporter une source de lumière supplémentaire, la gamme Sékur propose 22 modèles différents de hublots. D’autres accessoires peuvent également être intégrés : trappe à chat connectée, entrée de lettres, grille de ventilation, aide à l’ouverture et fermeture du journalier par vérin...

Proposer une ouverture simplifiée et adaptable

Composée d’un, deux, trois ou quatre vantaux, la porte SÉKUR s’ouvre intégralement, en repliant les vantaux les uns sur les autres, et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration du garage.

Pour faciliter les allées et venues, à pied ou à vélo, la porte est équipée d'un portillon. Ouvrant vers l’intérieur, le portillon peut aussi s’ouvrir vers l’extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique. Une fonctionnalité qui offre un gain de place dans le garage et qui peut permettre de le transformer en une pièce à vivre.

À partir de trois vantaux, deux types d'ouverture sont proposés :

Battante à repliement, qui se compose généralement de trois ou quatre vantaux qui se replient les uns sur les autres. Un atout en termes de confort avec un gain de passage libre et un gain de profondeur, et en adaptabilité avec la position du portillon au choix.

Battante en accordéon, qui se compose de trois vantaux qui se replient sur eux- mêmes grâce à un guidage haut. Un atout en termes de maniabilité avec une ouverture et fermeture à une seule main, en sécurité sans risque de choc en manipulant les vantaux, et en durabilité avec le poids des panneaux équilibrés aux 2 extrémités.

Dimensions en mm

Visualiser et modéliser son projet

Pour visualiser avant l’acte d’achat sa porte de garage SÉKUR, la nouvelle gamme Oberkail propose de concevoir son projet personnalisé grâce à un configurateur disponible sur son site web. En téléchargeant une photo de la maison, il est possible de tester plusieurs modèles de portes avec les différents éléments de personnalisation. Une mise en situation qui permet de choisir la porte de garage qui permet de se projeter et de choisir une porte qui correspond aux envies, contraintes et à l’architecture du bâtiment.

