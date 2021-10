Eclisse révèle la matière en présentant ECLISSE 40 et sa nouvelle gamme Verre & Aluminium

Eclisse retrouve les professionnels de la menuiserie en ce moment sur Artibat. C’est avec plaisir et satisfaction que l’équipe présente ses nouvelles créations où la matière sait se révéler. Avec ECLISSE 40 - récompensé Reddot winner 2020 - le cadre en aluminium, élément invisible et structurel de l’huisserie, devient... apparent. Pour révéler ce nouveau produit, Eclisse révolutionne sa gamme de portes Verre & Alu afin qu’elle soit compatible avec la majorité de ses châssis à galandage mais aussi de ses huisseries invisibles. Découverte.

La matière au coeur du design

Conjuguant audace et créativité, Eclisse s’emploie à proposer des solutions originales, toujours plus performantes, qui allient confort de pose et qualités architecturales, en réponse aux attentes des professionnels et du public.



« Dans les projets, les architectes et bureaux d’études sont demandeurs de solutions inédites pour proposer à leurs clients un intérieur unique qui correspond à leurs attentes. » commente Olivier Guilliec, Directeur commercial – Eclisse France..



C’est pourquoi Eclisse accorde une importance au choix des matériaux (bois, aluminium, acier, verre...). La matière au coeur du design ; le produit signe l’intérieur.



Les portes d’intérieur subliment les pièces et délimitent les ambiances. Entre décoration et design, chaque porte Eclisse a son univers.

Eclisse propose une gamme de châssis et d’huisseries qui s’adaptent à toutes les pièces de vie, professionnelles ou personnelles. Les nombreux modèles de portes permettent des réalisations multiples aussi surprenantes les unes que les autres. Les décorateurs et les architectes peuvent laisser libre cours à leur créativité.



« À la suite de demandes terrain, nous développons de plus en plus notre gamme de finitions de portes (bois, verre, verre & aluminium). Elle permet de répondre aux projets des particuliers. Les prescripteurs peuvent ainsi proposer un ensemble complet et cela leur évite d’avoir plusieurs fournisseurs sur un seul produit : la porte à galandage. Pour rappel, la porte à galandage comprend le châssis, le panneau de porte, la poignée, l’habillage de finition (si nécessaire) et parfois des accessoires complémentaires, ce qui représente l’apport de plusieurs fabricants spécialistes. » ajoute Olivier Guilliec



Le saviez-vous ? L’incontournable poignée ! Dans cet ensemble (porte / environnement), où les couleurs ont une place essentielle, il est important de proposer un achèvement de même qualité partout. C’est pourquoi, les poignées sont assorties à la finition. Un accessoire qui ne dénote pas l’ensemble.

ECLISSE 40 révèle le cadre en aluminium

Dévoilée en 2020, ECLISSE 40 peut enfin être présentée physiquement sur un grand événement Artibat 2021. Avec cette porte, Eclisse montre sa capacité d’innovation en développant une porte au design inédit, mélange d’invisible et d’architecture.

Eclisse crée une nouvelle façon d’imaginer la porte d’intérieur, tout en conservant l’aspect d’une porte à fleur de mur : d’un côté, les lignes géométriques donnent de la profondeur et de l’autre, la porte affleurante se fait discrète et élégante.

Les particularités d’ECLISSE 40 ? L’inclinaison de 40° crée un sentiment de profondeur. L’aluminium, résistant et élégant, permet un jeu de lumière et une apparence originale. L’huisserie visible et raffinée laisse son empreinte dans la pièce, tout en s’adaptant à son environnement.

ECLISSE 40 s’associe parfaitement à la collection Syntesis.

« ECLISSE 40 est une huisserie qui va faire parler d’elle. Aujourd’hui précurseur, comme l’était la collection Syntesis à son lancement, ECLISSE 40 laisse apercevoir le design du futur. Toujours au plus proche de la matière, ECLISSE 40 s’intègre totalement dans la décoration. » précise Olivier Guilliec

