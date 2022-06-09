Portes-fenêtres accordéon S220 R RPT

La série de portes-fenêtres accordéon S220R RPT est une série spécialement renforcée fabriquée avec des profils avec rupture du pont thermique, de forme carrée doux et quadruple joint d’étanchéité.

Grâce à son minimalisme, l’incidence de l’aluminium est réduite. De cette façon, nous obtenons une performance thermique (Uw) imbattable, atteignant des valeurs allant jusqu’à 1,6 W / m²K.

Son renfort spécial permet la réalisation de fermetures de plus grande dimension en termes de hauteur et de largeur de panneau et l’intégration de panneaux jusqu’à 3 m de haut et 1,2 m. Jusqu’à 200 kg par vantail. Jonction des vantaux extrêmement fins avec seulement 116 mm.

Avantages produit :