Portes-fenêtres accordéon S220 R RPT

AIRCLOS - EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS S.L.

La série de portes-fenêtres accordéon S220R RPT est une série spécialement renforcée fabriquée avec des profils avec rupture du pont thermique, de forme carrée doux et quadruple joint d’étanchéité.

Grâce à son minimalisme, l’incidence de l’aluminium est réduite. De cette façon, nous obtenons une performance thermique (Uw) imbattable, atteignant des valeurs allant jusqu’à 1,6 W / m²K.

Son renfort spécial permet la réalisation de fermetures de plus grande dimension en termes de hauteur et de largeur de panneau et l’intégration de panneaux jusqu’à 3 m de haut et 1,2 m. Jusqu’à 200 kg par vantail. Jonction des vantaux extrêmement fins avec seulement 116 mm.

Avantages produit :

  • Profils avec rupture du pont thermique
  • Minimalisme
  • Grandes dimensions
  • Grandes performances thermiques
  • Finitions des profils en aluminium (décorations, anodisés ou laqués)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur maximale du vantail : 1200 mm
Hauteur maximale du vantail : 5000 mm
Creux pour vitrer : 40 mm
Maximum panel weight : 260 kg
Performance thermique : Uw 1,6 W/m²K

Matériaux

  • Aluminium

Divers

AIRCLOS est une société située à Castellon, en Espagne, qui se consacre à la création et à la fabrication de systèmes en aluminium, et de protections solaires, destinés au secteur de l’architecture.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
AIRCLOS - EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS S.L. - Batiweb

Av. de Europa, 103,
12006 Castellón de la Plana,
Espagne

