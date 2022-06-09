Portes-fenêtres accordéon S220 R RPT
La série de portes-fenêtres accordéon S220R RPT est une série spécialement renforcée fabriquée avec des profils avec rupture du pont thermique, de forme carrée doux et quadruple joint d’étanchéité.
Grâce à son minimalisme, l’incidence de l’aluminium est réduite. De cette façon, nous obtenons une performance thermique (Uw) imbattable, atteignant des valeurs allant jusqu’à 1,6 W / m²K.
Son renfort spécial permet la réalisation de fermetures de plus grande dimension en termes de hauteur et de largeur de panneau et l’intégration de panneaux jusqu’à 3 m de haut et 1,2 m. Jusqu’à 200 kg par vantail. Jonction des vantaux extrêmement fins avec seulement 116 mm.
Avantages produit :
- Profils avec rupture du pont thermique
- Minimalisme
- Grandes dimensions
- Grandes performances thermiques
- Finitions des profils en aluminium (décorations, anodisés ou laqués)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Largeur maximale du vantail : 1200 mm
Hauteur maximale du vantail : 5000 mm
Creux pour vitrer : 40 mm
Maximum panel weight : 260 kg
Performance thermique : Uw 1,6 W/m²K
Matériaux
- Aluminium
Divers
AIRCLOS est une société située à Castellon, en Espagne, qui se consacre à la création et à la fabrication de systèmes en aluminium, et de protections solaires, destinés au secteur de l’architecture.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
