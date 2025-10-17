ConnexionS'abonner
Fermer
AIRCLOS - EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS S.L. - Batiweb

AIRCLOS - EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS S.L.

Av. de Europa, 103,
12006 Castellón de la Plana,
Espagne
Site web de la marque

AIRCLOS est une société située à Castellon, en Espagne, qui se consacre à la création et à la fabrication de systèmes en aluminium, et de protections solaires, destinés au secteur de l’architecture. 

Nous apportons une expérience cumulée de plus de trente ans ; nous sommes aujourd'hui les leaders dans la commercialisation et le développement de Portes-Fenêtres Accordéons.

Nous avons élargi notre gamme de produits avec les nouveaux systèmes de Rideaux de verre et Toitures Coulissantes.

Les profils qui constituent nos systèmes sont nos propres designs, tout à fait exclusifs. 

Nous disposons des meilleurs fournisseurs du secteur de l’extrusion pour la construction de nos profils, ce qui nous permet de garantir la qualité de l'aluminium avec des matières premières de première fusion en alliage 6063 qui respectent l'exécution correcte des processus, les matières premières étant ainsi dans tous les cas celles qui conviennent le mieux.

Les différentes finitions de surface comme les anodisés, les laques et les décorations en bois sont réalisés conformément aux normes de qualité les plus rigoureuses.

Le système de Portes-Fenêtres Accordéons permet d’obtenir un hermétisme complet, et le maximum d’espace libre une fois les feuilles repliées. Nous pouvons réaliser des fermetures en courbe.

Parmi les 20 séries que nous proposons, il existe des séries froides, avec rupture du pont thermique, colonne de renforcement, volets, etc.

Nous mettons les produits à l’essai quant à leur perméabilité à l'air, leur étanchéité à l’eau et leur résistance au vent.

Les rideaux de verre sont pensés pour gagner en transparence et ne pas modifier la visibilité. Nous disposons de séries avec un espace de stockage ou un parking, une porte coulissante en verre et une installation sans cadre inférieur.

Avec notre toiture coulissante motorisée, nous atteignons les plus importantes dimensions du marché. Nous pouvons inclure l’éclairage LED et la structure en aluminium renforcée.

Les grandes idées ont besoin du soutien d’une grande équipe. Chez AIRCLOS, nous pouvons faire que le projet de vos rêves devienne tous simplement une réalité.

Le savoir-faire d’AIRCLOS :

  • Toitures coulissantes et fixes
  • Portes-fenêtres accordéons
  • Autres systèmes

 

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.