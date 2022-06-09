Toit mobile motorisé triple vitrage - T8003
La série T8003 avec triple vitrage est la série de toits mobiles motorisés avec l’isolation thermique et acoustique la plus élevée de notre gamme de produits.
Avantages produit :
- Grandes couvertures motorisées
- Triple vitrage d'une valeur Ug = 0,5 W/m²K
- Vitrages sur mesures
- Finitions des profils en aluminium (décorations, anodisés ou laqués)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur maximale des modules avec le verre : 3600 mm
Longueur maximale autoportante : 8400 mm
Creux pour vitrer : 50 mm
Performance thermique : Uw 2,4 W/m²K
Matériaux
- Aluminium
Divers
AIRCLOS est une société située à Castellon, en Espagne, qui se consacre à la création et à la fabrication de systèmes en aluminium, et de protections solaires, destinés au secteur de l’architecture.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
