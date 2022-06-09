ConnexionS'abonner
Toit mobile motorisé triple vitrage - T8003

AIRCLOS - EUROPEAN ALUMINIUM SYSTEMS S.L.

La série T8003 avec triple vitrage est la série de toits mobiles motorisés avec l’isolation thermique et acoustique la plus élevée de notre gamme de produits.

Avantages produit :

  • Grandes couvertures motorisées
  • Triple vitrage d'une valeur Ug = 0,5 W/m²K
  • Vitrages sur mesures
  • Finitions des profils en aluminium (décorations, anodisés ou laqués)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur maximale des modules avec le verre : 3600 mm
Longueur maximale autoportante : 8400 mm
Creux pour vitrer : 50 mm
Performance thermique : Uw 2,4 W/m²K

Matériaux

  • Aluminium

Divers

AIRCLOS est une société située à Castellon, en Espagne, qui se consacre à la création et à la fabrication de systèmes en aluminium, et de protections solaires, destinés au secteur de l’architecture.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

