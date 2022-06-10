Pulvérisateur airless portatif Ultra sans fil – Graco
Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !
Les modèles portatifs Ultra de Graco, testés par l’industrie, sont les plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable et une fiabilité inégalée.
Conçus spécifiquement pour les petits projets intérieurs, extérieurs et spécialisés, avec une mobilité extrême et la possibilité de pulvériser en quelques secondes.
Avantages produit :
- Le moyen le plus rapide de réaliser de petits
- Fiabilité assurée
- Performances, fiabilité et finition révolutionnaires
- Le plus léger des pulvérisateurs portables airless pro
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Compatible solvant : Non
Contrôle de pression ProControl™ II : Oui
Ajustement de la pression : 34-138 bar
Buses compatibles - RAC X™ FF LP SwitchTips™ : 0,008 - 0,016
Buse(s) incluse(s) RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Sacs FlexLiner™ 1 litre (inclus) : 4
Filtre à mailles inclus - maille 60 (noire) + maille 100 (bleue) : Oui
Réparable de bout en bout : Oui
ProConnect™ : Oui
Sac de rangement : Oui
Pompe de remplacement Triax™ : 17P185
Divers
GALEX DISTRIBUTION est une entreprise française basée à Mellac, en Bretagne. Depuis sa création en 2014, nous proposons de nombreux outils permettant une réalisation optimale de vos travaux en toute sécurité.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Performances
- GRACO
- Afficher plus
Machine mousse polyuréthane - Reactor A-25 Graco
Le système Reactor A-25 et A-XP1 maintient une régulation de température constante, même quand vous pulvérisez à des débits maximum – garantissant...