Machine mousse polyuréthane - Reactor A-25 Graco

GALEX DISTRIBUTION

Le système Reactor A-25 et A-XP1 maintient une régulation de température constante, même quand vous pulvérisez à des débits maximum – garantissant ainsi une mousse de meilleure qualité.

La durabilité éprouvée du moteur pneumatique de qualité standard Graco vous permet de travailler l’esprit tranquille.

Avantages produit :

  • Trois zones de chauffe
  • Collecteur de recirculation
  • Chauffage hybride
  • Système de contrôle DataTrak™
  • Moteur pneumatique NXT ®
  • Système de lubrification de pompe ISO
  • Pompes à démontage rapide
  • Facile à déplacer
  • Facile d’utilisation
  • Abordable 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pression de service max. : 240 bars (3500 psi, 24.0 MPa) - Longueur de tuyau max. : 64 m (210 ft)
Température fluide max. : 88˚C (190˚F)
Rendement : 5,7 l (1.5 gal) / min
Poids : 140.6 kg
Compatibilité avec Graco InSite : Non

Matériaux

  • Polyuréthane

Divers

GALEX DISTRIBUTION est une entreprise française basée à Mellac, en Bretagne. Depuis sa création en 2014, nous proposons de nombreux outils permettant une réalisation optimale de vos travaux en toute sécurité.

