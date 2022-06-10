Machine mousse polyuréthane - Reactor A-25 Graco
Le système Reactor A-25 et A-XP1 maintient une régulation de température constante, même quand vous pulvérisez à des débits maximum – garantissant ainsi une mousse de meilleure qualité.
La durabilité éprouvée du moteur pneumatique de qualité standard Graco vous permet de travailler l’esprit tranquille.
Avantages produit :
- Trois zones de chauffe
- Collecteur de recirculation
- Chauffage hybride
- Système de contrôle DataTrak™
- Moteur pneumatique NXT ®
- Système de lubrification de pompe ISO
- Pompes à démontage rapide
- Facile à déplacer
- Facile d’utilisation
- Abordable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pression de service max. : 240 bars (3500 psi, 24.0 MPa) - Longueur de tuyau max. : 64 m (210 ft)
Température fluide max. : 88˚C (190˚F)
Rendement : 5,7 l (1.5 gal) / min
Poids : 140.6 kg
Compatibilité avec Graco InSite : Non
Matériaux
- Polyuréthane
Divers
GALEX DISTRIBUTION est une entreprise française basée à Mellac, en Bretagne. Depuis sa création en 2014, nous proposons de nombreux outils permettant une réalisation optimale de vos travaux en toute sécurité.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Pulvérisateur airless portatif Ultra sans fil – Graco
Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels ! Les modèles portatifs Ultra de Graco, testés par l’industrie, sont les...