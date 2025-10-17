GALEX DISTRIBUTION - Batiweb

ConnexionS'abonner
GALEX DISTRIBUTION

32 Rue Ferdinand Buisson
29300 Mellac
France
GALEX DISTRIBUTION est une entreprise française basée à Mellac, en Bretagne. Depuis sa création en 2014, nous proposons de nombreux outils permettant une réalisation optimale de vos travaux en toute sécurité.

Spécialiste Graco, nous sommes orientés vers la vente de produits d’application de fluides, plus particulièrement sur la pulvérisation airless. À ce jour, notre catalogue présente une large gamme d’outils destinée aux professionnels ou semi-professionnels souhaitant réaliser peinture, isolation, étanchéité ou tous autres travaux nécessitant une projection de liquide.

Parallèlement, nous sommes revendeurs d’équipements de protection individuelle de la marque JSP. Des lunettes aux masques respiratoires, nous vous permettons de vous équiper de la tête aux pieds au meilleur rapport qualité-prix.

Pour finir, nous avons développé la marque ImpermSystem qui est un réseau de concessionnaires applicateurs de résine d’étanchéité polyurée et d’isolation de mousse polyuréthane projetée. Afin que vous soyez en mesure de mettre en avant votre service et d’utiliser correctement l’appareil de projection fourni, vous bénéficiez gratuitement d’une formation à la fois commerciale et pratique.

Le savoir-faire de GALEX DISTRIBUTION:

  • Équipements de protection (EPI)
  • Solutions bi-composants
  • Solutions mono-composants
  • Désinfection
  • Ponceuse de sol
  • Accessoires

