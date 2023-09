Progiciel de gestion Pythagore : l’équipe s’agrandit pour la version 7

Double actualité en ce second semestre pour la société PYTHIE !

L’éditeur du logiciel de gestion Pythagore, spécifiquement conçu pour les bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, conseil et architecture, a en effet accueilli en juin dernier 2 nouveaux membres afin de renforcer son équipe technique. Ces deux développeurs web apportent également leurs compétences en design d’interface utilisateur. Sous le pilotage du chef de projet de la nouvelle version de Pythagore, et du directeur du développement informatique, ils vont permettre un coup d’accélérateur dans le développement de cette version 7.

Une nouvelle version en développement

Cette mise à jour majeure est une version full web, nécessitant une réécriture complète de l’outil de gestion. Entamée il y a plus d’un an, la réflexion de l’équipe de direction a porté à la fois sur les nouveaux outils technologiques mais également sur la stratégie de déploiement à adopter. PYTHIE compte aujourd’hui plus d’une centaine de sociétés clientes, et veut permettre à sa communauté d’utilisateurs de bénéficier au plus tôt de la nouvelle ergonomie et de l’accès plus léger sur navigateur web. A cette fin, la version 7 sera déployée non pas d’un seul bloc, mais par briques fonctionnelles complémentaires qui cohabiteront avec la version 6 actuelle. Elles seront mises à disposition par étapes, au fil du temps, et permettront une transition en douceur vers la nouvelle interface.

La première brique est le module de saisie des temps passés, notes de frais et congés. Elle sera mise à disposition en bêta-test chez des utilisateurs volontaires d’ici mi-octobre, avant une généralisation du déploiement. À noter : cette nouvelle version sera potentiellement accessible également sur tablette ou smartphone, pour tenir compte des problématiques de mobilité des équipes.

Un nouveau site web

Seconde actualité en cette rentrée : PYTHIE a mis en ligne son nouveau site web à la fin du mois d’août. Son nouveau design, plus sobre et plus moderne, est également entièrement responsive, pour une consultation plus agréable sur tablette ou téléphone. Fruit d’un travail de plusieurs semaines avec une équipe de La Collab (entreprise collective de freelances), le nouveau site permet de retrouver facilement les informations et nouveautés liées à Pythagore ainsi qu’à l’équipe PYTHIE, mais également des actualités plus ciblées sur les utilisateurs et des témoignages clients. Il n’a jamais été plus simple de trouver les bons renseignements !

