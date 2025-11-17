Rglass SUN : vitrage sélectif à contrôle solaire performant
Rglass SUN est un vitrage de contrôle solaire sélectif développé pour répondre aux exigences de performance thermique et d’esthétique architecturale modernes.
Grâce à sa couche métallique à haut rendement, il offre une excellente transmission lumineuse tout en réduisant significativement l’apport en énergie solaire (faible facteur solaire).
Disponible en plusieurs nuances, il permet d’adapter les performances et le rendu esthétique aux besoins spécifiques de chaque projet.
Rglass SUN contribue à la diminution des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires et résidentiels en réduisant la charge de climatisation. Il est compatible avec différents types de doubles et triples vitrages et répond aux exigences des normes environnementales HQE, LEED et BREEAM.
Applications recommandées : façades vitrées, murs-rideaux, verrières, baies vitrées exposées sud et ouest.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Transmission lumineuse (TL) : environ 60 % selon les modèles.
Facteur solaire (g) : autour de 28 %, pour un excellent contrôle de l’apport thermique.
Rapport sélectivité (TL/g) : supérieur à 2, signe d’une bonne luminosité naturelle avec faible chaleur transmise.
Réflexion lumineuse : environ 14 % côté couche, selon la configuration.
Ug (coefficient de transmission thermique) : jusqu’à 1,0 W/m²·K en double vitrage.
Épaisseurs disponibles : 4 à 10 mm selon le modèle.
Dimensions maximales : jusqu’à 6 000 × 3 210 mm.
Technologie : couche “double action” combinant faible émissivité et contrôle solaire.
Divers
Applications : façades exposées, bâtiments résidentiels et tertiaires, grandes surfaces vitrées nécessitant confort thermique et luminosité.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire