Rglass SUN : vitrage sélectif à contrôle solaire performant

Rglass SUN est un vitrage de contrôle solaire sélectif développé pour répondre aux exigences de performance thermique et d’esthétique architecturale modernes.

Grâce à sa couche métallique à haut rendement, il offre une excellente transmission lumineuse tout en réduisant significativement l’apport en énergie solaire (faible facteur solaire).

Disponible en plusieurs nuances, il permet d’adapter les performances et le rendu esthétique aux besoins spécifiques de chaque projet.

Rglass SUN contribue à la diminution des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires et résidentiels en réduisant la charge de climatisation. Il est compatible avec différents types de doubles et triples vitrages et répond aux exigences des normes environnementales HQE, LEED et BREEAM.

Applications recommandées : façades vitrées, murs-rideaux, verrières, baies vitrées exposées sud et ouest.