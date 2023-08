Safer Pod S1 : la nouvelle solution de détection d'intrusions !

Le Safer Pod S1 est un système de détection d'intrusions nouvelle génération. Équipé d’une centaine de capteurs et de fonctionnalités uniques, le Safer Pod S1 est sans conteste le choix le plus judicieux en matière de prévention, protection, dissuasion et de détection.

Ce système est adapté à tous les types de sites et chantiers quels que soient leurs compléxités.