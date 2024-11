La Smart Tower Prodomo : une solution innovante pour sécuriser un chantier autoroutier

Avec une durée estimée à 4 semaines, le chantier a été installé à 2 km du site de travail, nécessitant une gestion optimale des déplacements, de la sécurité des personnes et de la protection des équipements.

→ Les enjeux :

Suivi à distance : Observer l'avancement des travaux sur plus de 2,5 km sans multiplier les trajets entre le chantier et la base vie.

Protection des personnes : Garantir le respect des règles de sécurité pour les équipes et surveiller l'ensemble du site.

Sécurisation du matériel : Prévenir les vols de matériel, de câbles et d'engins pour éviter tout retard dans les travaux.

La solution : la Smart Tower Prodomo

Pour répondre à ces défis, VPS a déployé une solution clé en main : la tour de vidéosurveillance JCB Smart Tower, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de ce chantier.

→ Ses atouts :

Suivi en temps réel Mobile, autonome et facilement déployable, la Smart Tower permet une vision complète et flexible du site. Les équipes VPS assurent son repositionnement selon les besoins du chantier.

Sécurité renforcée Surveillance à distance du personnel et dissuasion des intrusions non autorisées sur le site.

Protection du matériel Une vidéosurveillance fiable et autonome pour prévenir les vols et les dégradations.



Une prise en charge complète

En plus de fournir une solution technique performante, VPS accompagne ses clients en assurant la configuration, la maintenance et le suivi de l’installation tout au long des travaux.

