Tourniquet : solution de contrôle d'accès !

La sécurisation des chantiers passe également par des solutions mobiles et temporaires de contrôle d’accès. Les solutions de tourniquet assurent un contrôle efficace, rapide et ergonomique de vos accès.

Installés en quelques minutes avec ses rampes basculantes et sa plateforme réglable, les tourniquets Prodomo sont connectés en 3G et vous permettent ainsi d’administrer instantanément vos badges avec son interface ergonomique. Ces tourniquets, en acier robuste sont conçus pour résister à l’environnement exigeant d’un chantier de construction.