Référence des professionnels de la construction depuis 26 ans, dans la sécurisation électronique, humaine et mécanique pour tout site, de la friche industrielle à la levée de réserve, nous avons élaboré et enrichi notre expertise métier ainsi que nos process organisationnels au service de nos clients.



À la clé, un accompagnement sur mesure et des solutions clé en main pour lutter de manière innovante contre le vandalisme et le vol sur les chantiers. Les points forts de cet accompagnement reposent sur la capacité de nos équipes à :

Informer sur les "bonnes pratiques" anti-vol (contrôle des accès, sécurisation des échafaudages...)

(contrôle des accès, sécurisation des échafaudages...) Conseiller sur les différents systèmes de sûreté (sécurisation humaine, sécurisation mécanique, sécurisation électronique)

(sécurisation humaine, sécurisation mécanique, sécurisation électronique) Développer une offre fondée sur une R&D interne ou des partenariats (détecteurs et caméras infrarouges de mouvements, déclenchement d'éclairage automatique de nuit en cas de détection de présence...)

Prodomo s'engage à fournir un service de proximité, une expertise de qualité et à être un acteur de performance partout en France pour tous les professionnels du BTP.