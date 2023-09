Saferpod, la solution nouvelle génération de détection d’intrusions !

Le Safer Pod S1 offre une nouvelle génération de sécurisation qui allie une technologie de pointe et notre expertise en sécurisation temporaire pour protéger vos sites et chantiers des intrusions et dégradations.

Le Safer Pod couvre la plus large gamme d’applications sur le marché. Des solutions uniques et personnalisables pour une flexibilité accrue dans l’univers de la sécurité temporaire.

→ Plus Intelligent : Technologie, capteurs, fonctionnalités additionnelles.

→ Plus rapide : Déploiement et délai d’intervention.

→ Plus efficien t : Autonomie, qualité d’image, caractère dissuasif.

Nul ne peut vous proposer une sécurité aussi efficiente que PRODOMO !

Équipé d’une centaine de capteurs et de fonctionnalités uniques, le Safer Pod S1 est sans conteste le choix le plus judicieux en matière de prévention, protection, dissuasion et de détection, quelle que soit la taille de votre site ou chantier.

Le SAFER POD® S1 a été déployé avec succès sur des projets de sécurisation de premier plan.

Adapté à toutes les configurations :