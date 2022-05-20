Scellant mono-composant à froid SIGILRAPID PLUS
SIGILRAPID PLUS est un scellant mono-composant à froid pour les déformations sur sols en conglomérat bitumeux / CLS / pierre.
SigilRapid Plus est une résine hautement performante à base de polymères, capable de sceller définitivement n'importe quelle déformation sur sol élastique/rigide et les points de raccordement entre matériaux différents.
SigilRapid Plus a été étudiée pour répondre aux spécifications techniques requises dans les aéroports, relatives à la résistance aux fuites de kérosène et d'huiles.
Notre produit permet de sceller des fissures y compris de grandes dimensions par saturation de la surface à l'aide de
GranigliaGrip Plus(gravillonné 2/5 mm pré-bitumé exclusif de Beton Asfalti).
Avantages produit :
- Elasticité élevé
- Excellente adhésion
- Respecte l’environnement
- Résistante
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Couleur : Noir
Shore A : 25-35
Module d’élasticité : ≥ 0,5 N/mm²
Charge de rupture : ≥1,5 N/mm²
Étirement : ≥450 %
Température d'application : de +5 à+40 °C
Résistance thermique : de -40 à+90 °C
Densité : 1,48 ± 0,02 g/cc
Matériaux
- Polyuréthane
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
