Scellant mono-composant à froid SIGILRAPID PLUS

BETON ASFALTI

SIGILRAPID PLUS est un scellant mono-composant à froid pour les déformations sur sols en conglomérat bitumeux / CLS / pierre.

SigilRapid Plus est une résine hautement performante à base de polymères, capable de sceller définitivement n'importe quelle déformation sur sol élastique/rigide et les points de raccordement entre matériaux différents.

SigilRapid Plus a été étudiée pour répondre aux spécifications techniques requises dans les aéroports, relatives à la résistance aux fuites de kérosène et d'huiles.

Notre produit permet de sceller des fissures y compris de grandes dimensions par saturation de la surface à l'aide de
GranigliaGrip Plus(gravillonné 2/5 mm pré-bitumé exclusif de Beton Asfalti). 
 

Avantages produit :

  • Elasticité élevé
  • Excellente adhésion
  • Respecte l’environnement
  • Résistante
     

Caractéristiques techniques

Couleur : Noir
Shore A : 25-35
Module d’élasticité : ≥ 0,5 N/mm²
Charge de rupture : ≥1,5 N/mm²
Étirement : ≥450 %
Température d'application : de +5 à+40 °C
Résistance thermique : de -40 à+90 °C
Densité : 1,48 ± 0,02 g/cc

Matériaux

  • Polyuréthane

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
BETON ASFALTI - Batiweb

BETON ASFALTI est l’expression d’une longue tradition familiale dans le secteur de la production...

Zona Industriale 1 Loc Mostizzolo
38020 Cis TN
Italie

Plus d'informations


