Scellant mono-composant à froid SIGILRAPID PLUS

SIGILRAPID PLUS est un scellant mono-composant à froid pour les déformations sur sols en conglomérat bitumeux / CLS / pierre.

SigilRapid Plus est une résine hautement performante à base de polymères, capable de sceller définitivement n'importe quelle déformation sur sol élastique/rigide et les points de raccordement entre matériaux différents.

SigilRapid Plus a été étudiée pour répondre aux spécifications techniques requises dans les aéroports, relatives à la résistance aux fuites de kérosène et d'huiles.

Notre produit permet de sceller des fissures y compris de grandes dimensions par saturation de la surface à l'aide de

GranigliaGrip Plus(gravillonné 2/5 mm pré-bitumé exclusif de Beton Asfalti).



Avantages produit :