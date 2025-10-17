BETON ASFALTI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BETON ASFALTI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BETON ASFALTI est l’expression d’une longue tradition familiale dans le secteur de la production et du commerce d’agrégats, de conglomérats bitumineux, ainsi que de leur pose.

Fondée en 1968 par Marco Inama, l’entreprise a commencé par exercer son activité essentiellement en Val di Non et dans la Piana Rotaliana.

L’attention constante pour les investissements lui a permis d’améliorer fortement son implantation de production située à Cis (province de Trente), qui occupe une superficie de plus de 30 000 m2.

Au cours des années, elle a acheté des équipements et des machines chez des fournisseurs fortement affirmés sur le marché, ce qui lui a permis d’augmenter sa productivité et le niveau de sécurité pour les travailleurs.

De nouveaux cadres d’action ont été développés, tel que par exemple le lancement de l’installation de recyclage des matériaux inertes, qui contribuent à la croissance constante de l’entreprise.

Dans la deuxième moitié des années 2000, au vu de la conjoncture économique particulièrement défavorable pour le secteur de la construction d’infrastructures et du bâtiment civil, la branche de l’entreprise opérant dans ces domaines a été abandonnée, et la société est revenue à sa physionomie d’origine en concentrant son champ d’action sur la production et le commerce d’agrégats, de conglomérats bitumineux, et sur leur pose.

Malgré ce redimensionnement, un soin tout particulier a été apporté à la formalisation des procédures organisationnelles et de gestion, conformément à la norme ISO 9001:2015. Le processus de production a ainsi été optimisé, et il garantit la constance des contrôles de la production à l’usine tel que prévu par le marquage CE d’agrégats, de mélanges bitumineux et d’émulsions.

Au cours des années, nous avons organisé des stages de formation et de mise à niveau, dont ceux que la loi rend obligatoires, mais également des interventions spéciﬁques dans l’objectif d’approfondir la connaissance de nos produits et de leur utilisation, avec des retombées positives sur le niveau de qualité des travaux réalisés.

La recherche de nouveaux cadres de développement de l’activité s’est concrétisée dans le secteur du conglomérat bitumineux à froid et des scellements routiers à chaud, avec la production des premiers lots de KaltAsphalt Plus, le conglomérat à froid hautes performances, ainsi qu’avec l’exécution des premiers chantiers de scellement sur tout le territoire national.

Le savoir-faire de BETON ASFALTI :