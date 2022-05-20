ConnexionS'abonner
Conglomérat bitumeux à froid structuré avec SBS résolutif : KALTASPHALT PLUS

BETON ASFALTI

KaltAsphalt Plus est un conglomérat à froid hautes performances, égales à celles d'un conglomérat à chaud et possède une étanchéité beaucoup plus élevée que celle des conglomérats à froid traditionnels. 

KaltAsphalt Plus est le seul conglomérat à froid réalisé avec un liant modifié avec SBS.

Cette composition garantit un résultat efficace et durable dans le comblement de nids de poule, qu'ils soient profonds ou en surface, dans l'entretien de plaques d'égout et de trottoirs, ainsi que dans la réhabilitation des chantiers de services dérivés.

Avec KaltAsphalt Plus, nous donnons l'assurance d'une intervention rapide, dans toutes les conditions météo et de trafic. Résistant au gel, au dégel et au sel, il supporte un trafic intense de véhicules sans effritements ni affaissements.

C'est un produit pluri-saisonnier qui permet de longs stockages, aussi bien en été qu'en hiver.

Avantages produit :

  • Adjuvants écologiques
  • Liant hautement modifié avec SBS
  • S’active immédiatement par compression
  • Fraisage routier
  • Résistant à la pose
  • Maniabilité élevé
  • Ne salit pas et inodore
  • Résistant au gel
  • Résistant aux hautes températures
     

Caractéristiques techniques

Stabilité Marshall : > 4 kN
Rigidité Marshall : > 1,5 kN/mm
Résistance à la traction indirecte (ITS) : > 75 kPa
Vide à la presse à cisaillement giratoire (100 tours) : < 10%
Écaillage Bitume ASTM D3625N-12 : < 10%
Poids spécifique : 1,4 t/m

Divers

KALTASPHALT PLUS est un conglomérat bitumeux à froid structuré avec SBS résolutif

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
BETON ASFALTI - Batiweb

BETON ASFALTI est l’expression d’une longue tradition familiale dans le secteur de la production...

Zona Industriale 1 Loc Mostizzolo
38020 Cis TN
Italie

Plus d'informations


