Slabe Z : rupteur thermique pour les liaisons dalle/façade

Pour un traitement optimal des ponts thermiques avec des capacités de résistance impressionnantes, le rupteur thermique Slabe Z de COHB est la solution idéale. Ce boîtier isolant structurel est capable de reprendre des efforts tranchants jusqu'à 45,1 kN et des moments de flexion jusqu'à 8,6 kN.m, offrant une sécurité et une robustesse incomparables.

En plus de sa haute performance structurelle, le rupteur Slabe Z gère efficacement les efforts dus à la dilatation des façades et au contreventement, s’adaptant ainsi aux exigences des liaisons dalle-façade dans la majorité des configurations. Avec une déperdition thermique linéique de seulement 0,16 W/m.K, ce rupteur est une référence en matière d’isolation thermique et énergétique.

Issu d’une démarche d’éco-conception, le Slabe Z se distingue par son faible impact carbone et sa légèreté (seulement 4 kg), facilitant ainsi son installation tout en minimisant son empreinte écologique.

Les produits COHB, conçus et fabriqués en France, allient qualité et performance. Pour en savoir plus sur le Slabe Z et la gamme de rupteurs thermiques COHB, contactez-nous ou visitez notre page documentation.