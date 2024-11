COHB, concepteur, fabricant et distributeur de rupteurs de ponts thermiques, propose avec sa gamme Slabe une solution à la pointe de l'innovation et de la performance. Conçu et fabriqué intégralement en France, le rupteur de pont thermique Slabe associe un isolant en mousse résolique et un profil en acier, répondant aux normes les plus strictes du secteur. Cette technologie est validée par un Avis Technique du CSTB, garantissant ainsi sa conformité et sa fiabilité.

Protégé par une enveloppe PPEA résistante aux intempéries, le rupteur Slabe se décline en deux gammes adaptées aux besoins des zones statiques et sismiques. L’isolant en mousse résolique du Slabe garantit une faible conductivité thermique, une isolation acoustique contrôlée et une tenue au feu de 2 heures. Les barres et le profil Z en acier inoxydable optimisent les performances du boîtier en réduisant la conductivité thermique et augmentant ainsi la résistance thermique globale du système. Résultat : un pont thermique minimal et constant, idéal pour assurer la performance énergétique des bâtiments.

COHB s'engage à fournir une proximité, une qualité de service irréprochable et un accompagnement personnalisé, de la conception au montage sur site. Chaque projet bénéficie de plans de pose détaillés, élaborés par notre bureau d'études techniques, pour garantir une installation optimale et conforme aux spécifications du bâtiment.

Pour en savoir plus sur la gamme de rupteurs thermiques Slabe et avoir une étude personnalisée de votre projet, n’hésitez pas à déposer votre demande en ligne.