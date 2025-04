Désormais, l’entreprise adopte le nom de COHB ! Une marque forte qui reflète à la fois la continuité de ses savoir-faire historiques et son ambition d’ouvrir de nouvelles perspectives avec une maîtrise complète de sa chaîne de valeur. COHB réaffirme son cap pour l’horizon 2030 en s’appuyant sur sept axes stratégiques dont la responsabilité, la conquête et la performance.

Une diversification stratégique pour une expertise élargie

Depuis 2017, COHB a bâti sa réputation sur son expertise, son engagement dans la R&D et sa proximité terrain, avec des solutions de connexions hybrides qui répondent aux enjeux de la performance énergétique des bâtiments. En s’appuyant sur une démarche d’innovation constante et une qualité reconnue, COHB est devenue, avec le Slabe et sa technologie en Z, un acteur de référence 100 % français dans le domaine des rupteurs de ponts thermiques.

Forte de ce socle, COHB a franchi une nouvelle étape début 2024 avec l’acquisition de deux entreprises complémentaires :

Plasticom , spécialiste de la plasturgie et de la métallurgie, qui permet à COHB de renforcer ses capacités de conception et de fabrication de pièces techniques complexes. Plasticom apporte notamment son savoir-faire dans la fabrication d’ accessoires de gros œuvre et de boîtes d’attentes , éléments indispensables pour les chantiers de construction.

, spécialiste de la plasturgie et de la métallurgie, qui permet à COHB de renforcer ses capacités de conception et de fabrication de pièces techniques complexes. Plasticom apporte notamment son savoir-faire dans la fabrication d’ et de , éléments indispensables pour les chantiers de construction. Cofra, distributeur de solutions pour le gros œuvre en Île-de-France, qui permet à COHB de s’ouvrir à une nouvelle segmentation clients.

Les équipes des trois entreprises travaillent en étroite collaboration pour garantir une transition fluide. Les clients bénéficient d’une offre enrichie, combinant les technologies avancées de COHB avec les solutions développées par Plasticom et Cofra. En outre, cette acquisition s’inscrit dans une démarche responsable :

Optimisation des processus industriels pour réduire l’empreinte environnementale.

pour réduire l’empreinte environnementale. Création d’emplois grâce à l’expansion des activités sur les sites existants.

L'innovation au service des clients

Avec ces acquisitions, COHB élargit sa capacité d'innovation pour le développement de nouvelles gammes de solutions destinées à ses clients. Cette nouvelle dimension permet de répondre aux défis actuels de la construction durable : maîtrise des ponts thermiques, amélioration de la performance énergétique, durabilité des ouvrages et adaptation aux exigences environnementales (RE2020, réduction de l'empreinte carbone).

Une identité affirmée, tournée vers l’expertise, le service et l’humain

Le passage de COHB Industrie à COHB illustre une volonté de simplification et de modernité, mais aussi d’unification des trois entités sous une seule bannière forte. L’entreprise, fidèle à ses valeurs d’unité, d’optimisme, d’innovation et de qualité, affirme son ambition :

Selon Valentin Druais, fondateur et président de COHB : " Cette acquisition renforce notre position sur le marché français tout en ouvrant de nouvelles opportunités à l’international. En intégrant Plasticom et Cofra, nous consolidons notre expertise technique et notre capacité à répondre aux besoins croissants de nos clients en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. "

Et ce n’est qu’un début !

L’entreprise affirme sa volonté d’accompagner ses clients avec une gamme de solutions élargie, tout en restant fidèle à ses valeurs de qualité et de performance. La fin d’année 2025 réserve de nouvelles surprises, avec l’annonce prochaine de nouvelles gammes de produits et un positionnement de marque renforcé, toujours plus en phase avec les besoins d’un marché en pleine évolution.