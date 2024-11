Slabe ZA : rupteur thermique pour les liaisons dalle/façade

Le rupteur de pont thermique structurel Slabe ZA de COHB est spécialement conçu pour réduire les ponts thermiques dans les liaisons béton/béton des structures, aux jonctions entre les planchers et les façades. Avec un poids inférieur à 3 kg, il est le plus léger du marché développé dans l’objectif d’avoir un impact minimum sur l’environnement.

Le rupteur thermique Slabe ZA répond aux besoins de la plupart des configurations grâce à des capacités impressionnantes : il peut supporter des efforts tranchants allant jusqu'à 34,6 kN/ml et des moments de flexion jusqu'à 5,3 kN.m/ml, s’adaptant ainsi aux exigences des liaisons dalle-façade dans la majorité des configurations. Tous les rupteurs COHB sont porteurs, garantissant une installation sans risque d’erreur, que le linéaire soit sur un côté porteur ou non de la dalle.

En termes de performances thermiques, le rupteur Slabe ZA affiche un Psi de 0,14 W/m.K, faisant de lui l'un des rupteurs les plus efficaces pour l’isolation thermique des bâtiments.

Ce produit innovant est conçu et fabriqué en France, assurant ainsi une qualité irréprochable et un soutien à l’économie locale. Pour plus d'informations sur le Slabe ZA, contactez-nous ou visitez notre page documentation.