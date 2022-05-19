Solution de plancher en bois massif : Dalle best wood BLC

Installation rapide et facile, possibilité de marcher immédiatement après l'installation, grande stabilité et climat ambiant agréable : la best wood BLC - DALLE est un produit exceptionnel qui allie stabilité et aspect agréable.

Cette solution de plancher en bois massif crée un climat ambiant très agréable du point de vue de la biologie du bâtiment. Les installations, même les réaménagements, sont possibles sans aucun problème.

Avantages produit :

Installation rapide et facile

Possibilité de marcher immédiatement après l'installation

Grande stabilité

Climat ambiant agréable

Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.

Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.