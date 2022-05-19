Solution de plancher en bois massif : Dalle best wood BLC
Installation rapide et facile, possibilité de marcher immédiatement après l'installation, grande stabilité et climat ambiant agréable : la best wood BLC - DALLE est un produit exceptionnel qui allie stabilité et aspect agréable.
Cette solution de plancher en bois massif crée un climat ambiant très agréable du point de vue de la biologie du bâtiment. Les installations, même les réaménagements, sont possibles sans aucun problème.
Avantages produit :
- Installation rapide et facile
- Possibilité de marcher immédiatement après l'installation
- Grande stabilité
- Climat ambiant agréable
Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.
Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : de 2,30 m à 18,00 m
Largeur : de 500 mm à 1000 mm
Autre section : livrable sur demande
Longueur min. de production : par largeur unique : 5,00 m
Types de bois : Epicéa européen et épicéa du nord
Classe de résistance : GL 24h, GL 28h
Séchage : sec séchoir, taux d’humidité max. 15 %
Collage : collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles : 40 mm, triées et aboutées
Généralité : raboté 4 faces, chanfreiné 4 mm (mesuré en biais), en haut sans chanfrein, coupé avec précision ± 2 mm qualité visible uniquement en face inférieure
Conductivité thermique : λ = 0,13 (W/m*K) selon EN ISO 10456
Matériaux
- Bois
Labels et certifications
- Certification PEFC
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Sports et loisirs
- Tertiaire
