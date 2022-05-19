Solution d’isolation à insuffler : best wood FIBRE

La best wood FIBRE isolation à insuffler est l'isolant parfait des espaces vides pour les toitures et les constructions à ossature en bois. Pour les travaux de rénovation ainsi que pour la préfabrication industrielle, elle isole tous les espaces vides jusqu'au dernier joint.

Comme tous les matériaux d'isolation en fibre de bois, il assure une fraîcheur agréable dans les pièces en été et une chaleur douillette en hiver.

Remarque : Le produit best wood FIBRE ne peut être mis en oeuvre que par des collaborateurs ayant suivi une formation spécifique auprès de l’entreprise best wood SCHNEIDER.

Avantages produit :

Isolant parfait des espaces vides

Rénovation et préfabrication industrielle

Pour toitures et constructions à ossature en bois

Fraîcheur agréable dans les pièces en été et une chaleur douillette en hiver

Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.

Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.