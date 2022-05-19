ConnexionS'abonner
Fermer

Solution d’isolation à insuffler : best wood FIBRE

Partager le produit
BEST WOOD SCHNEIDER

La best wood FIBRE isolation à insuffler est l'isolant parfait des espaces vides pour les toitures et les constructions à ossature en bois. Pour les travaux de rénovation ainsi que pour la préfabrication industrielle, elle isole tous les espaces vides jusqu'au dernier joint.

Comme tous les matériaux d'isolation en fibre de bois, il assure une fraîcheur agréable dans les pièces en été et une chaleur douillette en hiver.

Remarque : Le produit best wood FIBRE ne peut être mis en oeuvre que par des collaborateurs ayant suivi une formation spécifique auprès de l’entreprise best wood SCHNEIDER.

Avantages produit :

  • Isolant parfait des espaces vides
  • Rénovation et préfabrication industrielle
  • Pour toitures et constructions à ossature en bois
  • Fraîcheur agréable dans les pièces en été et une chaleur douillette en hiver

 

Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.

Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Valeur nominale de la conductivité thermique λD retour ABZ Z-23.11-2071 : 0.038 [W/mK]
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λB retour ABZ Z-23.11-2071 : 0.040 [W/mK]
Densité 35 - 38 [kg/m³]
Densité d‘insufflation recommandée, caissons ouverts, à plat : env. 28 [kg/m³]
Densité d‘insufflation recommandée, remplissage d‘espaces clos_x000D_ Conductivité thermique, valeur déclaré λD (selon SIA 279) : 5–38 [kg/m3]_x000D_ 0,039 [W/mK]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1 : E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1 : B2
Résistance à l‘écoulement de l‘air longitudinal : > 5 [kPa·s/m²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau : μ 1-2
Capacité thermique spécifique : 2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV : 030105, 170201

Matériaux

  • Fibres de bois

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BEST WOOD SCHNEIDER - Batiweb

Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans. Best...

Kappel 28
88436 Eberhardzell
Allemagne

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.