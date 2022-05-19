Solution d’isolation à insuffler : best wood FIBRE
La best wood FIBRE isolation à insuffler est l'isolant parfait des espaces vides pour les toitures et les constructions à ossature en bois. Pour les travaux de rénovation ainsi que pour la préfabrication industrielle, elle isole tous les espaces vides jusqu'au dernier joint.
Comme tous les matériaux d'isolation en fibre de bois, il assure une fraîcheur agréable dans les pièces en été et une chaleur douillette en hiver.
Remarque : Le produit best wood FIBRE ne peut être mis en oeuvre que par des collaborateurs ayant suivi une formation spécifique auprès de l’entreprise best wood SCHNEIDER.
Avantages produit :
- Isolant parfait des espaces vides
- Rénovation et préfabrication industrielle
- Pour toitures et constructions à ossature en bois
- Fraîcheur agréable dans les pièces en été et une chaleur douillette en hiver
Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.
Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Valeur nominale de la conductivité thermique λD retour ABZ Z-23.11-2071 : 0.038 [W/mK]
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λB retour ABZ Z-23.11-2071 : 0.040 [W/mK]
Densité 35 - 38 [kg/m³]
Densité d‘insufflation recommandée, caissons ouverts, à plat : env. 28 [kg/m³]
Densité d‘insufflation recommandée, remplissage d‘espaces clos_x000D_ Conductivité thermique, valeur déclaré λD (selon SIA 279) : 5–38 [kg/m3]_x000D_ 0,039 [W/mK]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1 : E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1 : B2
Résistance à l‘écoulement de l‘air longitudinal : > 5 [kPa·s/m²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau : μ 1-2
Capacité thermique spécifique : 2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV : 030105, 170201
Matériaux
- Fibres de bois
Labels et certifications
- Certification PEFC
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Sports et loisirs
- Tertiaire
