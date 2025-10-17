BEST WOOD SCHNEIDER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BEST WOOD SCHNEIDER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.

Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.

Nous vivons et respirons le bois, et vous pouvez le sentir dans chaque fibre.

Le bois est le matériau de construction le plus durable, et il le restera s'il continue à être transformé au niveau régional et d'une manière qui préserve les ressources.

C'est exactement là que nous intervenons : Le bois de best wood SCHNEIDER passe toujours par une chaîne de valeur complète. Cela signifie que nous misons sur le bois régional, des itinéraires de transport courts et des processus de production innovants, le tout dans un cycle opérationnel fermé qui utilise réellement tout ce qui vient de l'arbre. De la matière première coupée en bois rond au dernier copeau pressé en tant que pellet, tout est utilisé.

Nous accordons la plus grande importance à un processus de fabrication économe en énergie dans la production et le traitement de tous nos produits.

À cette fin, nous avons certifié notre entreprise selon la norme DIN EN ISO 50001 et nous nous sommes ainsi officiellement engagés envers la société et l'environnement.

Les valeurs particulièrement bonnes que nous obtenons dans la déclaration environnementale de produit (EPD) et dans les tests pour le label natureplus® prouvent notre processus de fabrication particulièrement durable et la qualité écologique de nos produits en bois et en fibres de bois.

Le savoir-faire de best wood SCHNEIDER :