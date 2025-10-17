BEST WOOD SCHNEIDER - Batiweb

BEST WOOD SCHNEIDER
Tradition et progrès ne s'excluent pas mutuellement - nous le prouvons depuis plus de 20 ans.
Best wood SCHNEIDER, entreprise moyenne familiale vendant des produits écologiques, nous accordons une attention particulière à une culture d'entreprise ouverte, caractérisée par un comportement familial et une attitude positive au travail.
Nous vivons et respirons le bois, et vous pouvez le sentir dans chaque fibre.
Le bois est le matériau de construction le plus durable, et il le restera s'il continue à être transformé au niveau régional et d'une manière qui préserve les ressources.
C'est exactement là que nous intervenons : Le bois de best wood SCHNEIDER passe toujours par une chaîne de valeur complète. Cela signifie que nous misons sur le bois régional, des itinéraires de transport courts et des processus de production innovants, le tout dans un cycle opérationnel fermé qui utilise réellement tout ce qui vient de l'arbre. De la matière première coupée en bois rond au dernier copeau pressé en tant que pellet, tout est utilisé.
Nous accordons la plus grande importance à un processus de fabrication économe en énergie dans la production et le traitement de tous nos produits.
À cette fin, nous avons certifié notre entreprise selon la norme DIN EN ISO 50001 et nous nous sommes ainsi officiellement engagés envers la société et l'environnement.
Les valeurs particulièrement bonnes que nous obtenons dans la déclaration environnementale de produit (EPD) et dans les tests pour le label natureplus® prouvent notre processus de fabrication particulièrement durable et la qualité écologique de nos produits en bois et en fibres de bois.
Le savoir-faire de best wood SCHNEIDER:
- Solution Bois (Bois lamellé-collé BLC – DALLE, CLT - DALLE lamellé-croisé, CLT BOX Élément caisson, CLT BOX – TOITURE caisson de toiture ouvert, Bois lamellé-collé BLC, Bois massif de construction KVH, BOIS CONTRECOLLÉ DUO/TRIO/QUATTRO).
- Solution Isolation (FIBRE Isolation à insuffler, FLEX Isolation entre chevrons, MULTITHERM Panneau isolant en fibre de bois, TOP Panneau isolant de sous-toiture, WALL Panneau isolant en fibres de bois support d'enduit extérieur, WALL Panneau isolant pré-enduit en fibre de bois, ISOLATION , PERIPHERIQUE I.T.E. Panneau isolant support d'enduit, ROOM Panneau isolant en fibres de bois, FLOOR Isolation de sol)
- Solution Granulés de bois.
Solution d’isolation à insuffler : best wood FIBRE
La best wood FIBRE isolation à insuffler est l'isolant parfait des espaces vides pour les toitures et les constructions à ossature en bois. Pour les travaux de rénovation ainsi...
Solution de plancher en bois massif : Dalle best wood BLC
Installation rapide et facile, possibilité de marcher immédiatement après l'installation, grande stabilité et climat ambiant agréable : la best wood BLC - DALLE est...
