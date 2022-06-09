Solution en gel pour traitement du bois : Axil gel cut new

La solution en gel, fongicide et insecticide, d’Adkalis, AXIL GEL CUT NEW, est formulée pour retraiter les parties usinées sur les chantiers.

En effet, les bois usinés, taillés, coupés, percés, perdent à ces endroits l’efficacité du traitement appliqué au préalable par autoclave, trempage ou aspersion.

AXIL GEL CUT NEW, un produit au haut pouvoir de diffusion et de pénétration, s’applique facilement, au pinceau, et en une seule couche.

Avantages produit :