ConnexionS'abonner
Fermer

Solution en gel pour traitement du bois : Axil gel cut new

Partager le produit
ADKALIS

La solution en gel, fongicide et insecticide, d’Adkalis, AXIL GEL CUT NEW, est formulée pour retraiter les parties usinées sur les chantiers.

En effet, les bois usinés, taillés, coupés, percés, perdent à ces endroits l’efficacité du traitement appliqué au préalable par autoclave, trempage ou aspersion.

AXIL GEL CUT NEW, un produit au haut pouvoir de diffusion et de pénétration, s’applique facilement, au pinceau, et en une seule couche.

Avantages produit :

  • Traitement insecticide (insectes à larves xylophages), anti-termite, fongicide
  • Gel prêt à l'emploi en version marron, douglas, vert autoclave ou incolore
  • Pour les bois destinés aux classes d’emploi 1 à 3.1
  • Haut pouvoir de diffusion et de pénétration
  • Simplicité de mise en oeuvre et gain de temps
  • S'applique au pinceau en une seule couche

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Action : Risques biologiques
Phase : Aqueux
Mode application : Pulvérisation, Badigeon
Consommation : 200g/m2 Variable selon les essences, les sections et le mode d'application
Conditionnement : 0.75L, 5L
Forme de la solution : Gel
Complément : Jusqu'à la classe d'emploi 3.1
Supports : Fentes, arêtes de coupe et trous de perçage >Résineux / Feuillus

Divers

Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ADKALIS - Batiweb

Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions...

ZI de Blanquefort 20, rue Jean Duvert
33290 BLANQUEFORT
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.