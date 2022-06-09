Solution en gel pour traitement du bois : Axil gel cut new
La solution en gel, fongicide et insecticide, d’Adkalis, AXIL GEL CUT NEW, est formulée pour retraiter les parties usinées sur les chantiers.
En effet, les bois usinés, taillés, coupés, percés, perdent à ces endroits l’efficacité du traitement appliqué au préalable par autoclave, trempage ou aspersion.
AXIL GEL CUT NEW, un produit au haut pouvoir de diffusion et de pénétration, s’applique facilement, au pinceau, et en une seule couche.
Avantages produit :
- Traitement insecticide (insectes à larves xylophages), anti-termite, fongicide
- Gel prêt à l'emploi en version marron, douglas, vert autoclave ou incolore
- Pour les bois destinés aux classes d’emploi 1 à 3.1
- Haut pouvoir de diffusion et de pénétration
- Simplicité de mise en oeuvre et gain de temps
- S'applique au pinceau en une seule couche
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Action : Risques biologiques
Phase : Aqueux
Mode application : Pulvérisation, Badigeon
Consommation : 200g/m2 Variable selon les essences, les sections et le mode d'application
Conditionnement : 0.75L, 5L
Forme de la solution : Gel
Complément : Jusqu'à la classe d'emploi 3.1
Supports : Fentes, arêtes de coupe et trous de perçage >Résineux / Feuillus
Divers
Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.
Solution protection anti-humidité bois : Axil 500 WRC
