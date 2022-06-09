Solution protection anti-humidité bois : Axil 500 WRC
Protection non filmogène, hydrofuge et anti-UV, teintée grise, AXIL 500 WRC est le produit compatible, sur vos chaînes de finition, avec une solution de traitement organique pour une classe d’emploi 3 (3.1 et 3.2).
Formulé par Sarpap & Cecil Industries, AXIL 500 WRC propose une alternative nouvelle aux produits en bois peints ou lasurés.
Avantages produit :
- Protège le bois des taches et de l'humidité.
- Résiste aux UV, limitant ainsi le grisaillement
- Imperméabilise le bois
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Action : Climat
Phase : Aqueux
Mode application : Line Flow, Robot, Pistolet airless
Consommation10 à 16 m²/L soit environ 200 à 320 m²/L d’Axil 500 WRC de prêt à l’emploi
Conditionnement : 20L
Dilution : 5%
Teinte : Gris
Supports : Tout type de produit fini en bois situés en extérieur et soumis aux agressions climatiques
Divers
Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Solution en gel pour traitement du bois : Axil gel cut new
La solution en gel, fongicide et insecticide, d’Adkalis, AXIL GEL CUT NEW, est formulée pour retraiter les parties usinées sur les chantiers. En effet, les bois usinés, taillés,...