Solution protection anti-humidité bois : Axil 500 WRC

ADKALIS

Protection non filmogène, hydrofuge et anti-UV, teintée grise, AXIL 500 WRC est le produit compatible, sur vos chaînes de finition, avec une solution de traitement organique pour une classe d’emploi 3 (3.1 et 3.2).

Formulé par Sarpap & Cecil Industries, AXIL 500 WRC propose une alternative nouvelle aux produits en bois peints ou lasurés.

Avantages produit :

  • Protège le bois des taches et de l'humidité. 
  • Résiste aux UV, limitant ainsi le grisaillement
  • Imperméabilise le bois

Caractéristiques techniques

Action : Climat
Phase : Aqueux
Mode application : Line Flow, Robot, Pistolet airless
Consommation10 à 16 m²/L soit environ 200 à 320 m²/L d’Axil 500 WRC de prêt à l’emploi
Conditionnement : 20L
Dilution : 5%
Teinte : Gris
Supports : Tout type de produit fini en bois situés en extérieur et soumis aux agressions climatiques

Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.

  • Maison individuelle
