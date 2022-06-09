Solution protection anti-humidité bois : Axil 500 WRC

Protection non filmogène, hydrofuge et anti-UV, teintée grise, AXIL 500 WRC est le produit compatible, sur vos chaînes de finition, avec une solution de traitement organique pour une classe d’emploi 3 (3.1 et 3.2).

Formulé par Sarpap & Cecil Industries, AXIL 500 WRC propose une alternative nouvelle aux produits en bois peints ou lasurés.

Avantages produit :