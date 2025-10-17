ConnexionS'abonner
ADKALIS

ZI de Blanquefort 20, rue Jean Duvert
33290 BLANQUEFORT
France
Site web de la marque

Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.

A sa naissance, l’entreprise est initialement baptisée « Sarpap » pour « Société d’Application et de Recherches de Produits Anti-Parasitaires de droguerie et d’entretien ».

Le site industriel de Gardonne, en Dordogne, accueillait déjà les premières productions de produits de préservation des bois.

50 ans plus tard, l’entreprise a su se diversifier. Aujourd’hui, pour répondre au mieux aux demandes de ses marchés, elle s’est réorganisée en sociétés, elles-mêmes regroupées sous la société Holding Groupe Berkem.

Formuler, de façon responsable, des solutions qui valorisent les matériaux par l’amélioration de leurs performances pour des habitats plus sûrs et sains.
Nous vous proposons une offre complète, adaptée et répondant aux caractéristiques de chaque support.

Une chaine de production intégrée sur le site de Gardonne :

  • Capacité de production de plusieurs millions de litres par an de produits liquides
  • Conditionnement – étiquetage – préparation
  • Logistique : Plusieurs enlèvements par jour
  • Des équipes d’experts, formés, capables de répondre aux besoins et aux problématiques des utilisateurs, réactifs et disponibles.

Commerce, R&D, marketing, contrôle qualité, production, achats, logistique et maintenance, tous les services intégrés travaillent ensemble à la réussite de la mise sur le marché de formules performantes, de qualité, en conformité avec les réglementations françaises, européennes et internationales.

Le savoir-faire d’ADKALIS:

TRAITEMENT INSECTICIDE

  • Traitement insecticide du bois
  • Traitement insecticide des maçonneries

TRAITEMENT FONGIQUE

  • Fongicide bois, traitement des champignons
  • Traitement fongicide des dallages
  • Traitement fongicide des toitures et façades

PROTECTION IGNIFUGE BOIS

PROTECTION ANTI UV BOIS

PROTECTION ANTI-HUMIDITE

  • Protection anti-humidité du bois
  • Protection anti-humidité des maçonneries

DECORER / ENTRETENIR

  • Entretien du bois
  • Entretien du carrelage
  • Entretien des dallages
  • Entretien des toitures et façades

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

