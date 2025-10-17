ADKALIS
33290 BLANQUEFORT
France
Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.
A sa naissance, l’entreprise est initialement baptisée « Sarpap » pour « Société d’Application et de Recherches de Produits Anti-Parasitaires de droguerie et d’entretien ».
Le site industriel de Gardonne, en Dordogne, accueillait déjà les premières productions de produits de préservation des bois.
50 ans plus tard, l’entreprise a su se diversifier. Aujourd’hui, pour répondre au mieux aux demandes de ses marchés, elle s’est réorganisée en sociétés, elles-mêmes regroupées sous la société Holding Groupe Berkem.
Formuler, de façon responsable, des solutions qui valorisent les matériaux par l’amélioration de leurs performances pour des habitats plus sûrs et sains.
Nous vous proposons une offre complète, adaptée et répondant aux caractéristiques de chaque support.
Une chaine de production intégrée sur le site de Gardonne :
- Capacité de production de plusieurs millions de litres par an de produits liquides
- Conditionnement – étiquetage – préparation
- Logistique : Plusieurs enlèvements par jour
- Des équipes d’experts, formés, capables de répondre aux besoins et aux problématiques des utilisateurs, réactifs et disponibles.
Commerce, R&D, marketing, contrôle qualité, production, achats, logistique et maintenance, tous les services intégrés travaillent ensemble à la réussite de la mise sur le marché de formules performantes, de qualité, en conformité avec les réglementations françaises, européennes et internationales.
Le savoir-faire d’ADKALIS:
TRAITEMENT INSECTICIDE
- Traitement insecticide du bois
- Traitement insecticide des maçonneries
TRAITEMENT FONGIQUE
- Fongicide bois, traitement des champignons
- Traitement fongicide des dallages
- Traitement fongicide des toitures et façades
PROTECTION IGNIFUGE BOIS
PROTECTION ANTI UV BOIS
PROTECTION ANTI-HUMIDITE
- Protection anti-humidité du bois
- Protection anti-humidité des maçonneries
DECORER / ENTRETENIR
- Entretien du bois
- Entretien du carrelage
- Entretien des dallages
- Entretien des toitures et façades
Solution en gel pour traitement du bois : Axil gel cut new
La solution en gel, fongicide et insecticide, d’Adkalis, AXIL GEL CUT NEW, est formulée pour retraiter les parties usinées sur les chantiers. En effet, les bois usinés, taillés,...
Solution protection anti-humidité bois : Axil 500 WRC
Protection non filmogène, hydrofuge et anti-UV, teintée grise, AXIL 500 WRC est le produit compatible, sur vos chaînes de finition, avec une solution de traitement organique pour une...
