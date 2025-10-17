Pour obtenir une information de la part de la marque « ADKALIS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1964, notre mission consiste à développer, produire et commercialiser des solutions de préservation du bois et ses dérivés ainsi que des matériaux en dur.

A sa naissance, l’entreprise est initialement baptisée « Sarpap » pour « Société d’Application et de Recherches de Produits Anti-Parasitaires de droguerie et d’entretien ».

Le site industriel de Gardonne, en Dordogne, accueillait déjà les premières productions de produits de préservation des bois.

50 ans plus tard, l’entreprise a su se diversifier. Aujourd’hui, pour répondre au mieux aux demandes de ses marchés, elle s’est réorganisée en sociétés, elles-mêmes regroupées sous la société Holding Groupe Berkem.

Formuler, de façon responsable, des solutions qui valorisent les matériaux par l’amélioration de leurs performances pour des habitats plus sûrs et sains.

Nous vous proposons une offre complète, adaptée et répondant aux caractéristiques de chaque support.

Une chaine de production intégrée sur le site de Gardonne :

Capacité de production de plusieurs millions de litres par an de produits liquides

Conditionnement – étiquetage – préparation

Logistique : Plusieurs enlèvements par jour

Des équipes d’experts, formés, capables de répondre aux besoins et aux problématiques des utilisateurs, réactifs et disponibles.

Commerce, R&D, marketing, contrôle qualité, production, achats, logistique et maintenance, tous les services intégrés travaillent ensemble à la réussite de la mise sur le marché de formules performantes, de qualité, en conformité avec les réglementations françaises, européennes et internationales.

Le savoir-faire d’ADKALIS :

TRAITEMENT INSECTICIDE

Traitement insecticide du bois

Traitement insecticide des maçonneries

TRAITEMENT FONGIQUE

Fongicide bois, traitement des champignons

Traitement fongicide des dallages

Traitement fongicide des toitures et façades

PROTECTION IGNIFUGE BOIS

PROTECTION ANTI UV BOIS

PROTECTION ANTI-HUMIDITE

Protection anti-humidité du bois

Protection anti-humidité des maçonneries

DECORER / ENTRETENIR