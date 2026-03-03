Soraya® : solution RE2020 pour la production d’ECS

La Soraya est une solution innovante de production d’eau chaude sanitaire (ECS) destinée aux bâtiments collectifs résidentiels ou tertiaires équipés de VMC simple flux.

Elle associe une pompe à chaleur air-eau et un caisson d’extraction VMC C4 pour récupérer les calories de l’air extrait et les valoriser dans la production d’ECS, réduisant ainsi significativement la consommation d’énergie et les émissions de CO₂. La configuration est adaptée aux besoins journaliers importants, avec des volumes de 1 000 à 10 000 litres par jour et une installation en extérieur. Compatible avec les réglementations actuelles et à venir (RE2020), Soraya améliore l’efficacité énergétique globale du bâtiment tout en réduisant les coûts de fonctionnement.