Soraya® : solution RE2020 pour la production d’ECS
La Soraya est une solution innovante de production d’eau chaude sanitaire (ECS) destinée aux bâtiments collectifs résidentiels ou tertiaires équipés de VMC simple flux.
Elle associe une pompe à chaleur air-eau et un caisson d’extraction VMC C4 pour récupérer les calories de l’air extrait et les valoriser dans la production d’ECS, réduisant ainsi significativement la consommation d’énergie et les émissions de CO₂. La configuration est adaptée aux besoins journaliers importants, avec des volumes de 1 000 à 10 000 litres par jour et une installation en extérieur. Compatible avec les réglementations actuelles et à venir (RE2020), Soraya améliore l’efficacité énergétique globale du bâtiment tout en réduisant les coûts de fonctionnement.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : Pompe à chaleur air-eau avec récupération des calories sur air extrait de VMC simple flux
Compatible RE2020 pour performance énergétique optimisée
Adaptable à toutes VMC simple flux (autoréglable, hygroréglable A/B)
Débit journalier ECS : 1 000 à 10 000 L/jour
COP élevé jusqu’à ~5,5 grâce à la température stable de l’air extrait
Eau chaude sanitaire jusqu’à 80 °C possible
Installation : extérieur ou local technique
Compatible avec configuration tout électrique ou hybride gaz/électricité
Réduction de consommation énergétique jusqu’à ~50 % par rapport aux solutions traditionnelles
Assistance par logiciel de dimensionnement pour étude projet
Divers
Domaine d’application : logements collectifs, résidences étudiantes, EHPAD, hôtels, bâtiments tertiaires
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Tertiaire
Les tags associés
- VMC
- ECS
- Eau chaude sanitaire
- PAC
- RE2020
- Afficher plus
LUMISPACE, PLAFOND FILTRANT FERME A VOUTES
Par ce que l’efficacité, le confort et la sécurité dans une cuisine professionnelle dépendent en grande partie du traitement de l’air, France Air lance son nouveau plafond filtrant, le LumiSpace.La conception...
Arcoa R/O
Le confort écologique à petit prix avec un crédit d’impôts de 50 %.Les pompes à chaleur réversibles monobloc air/eau sont parfaites pour des applications plancher chauffant/rafraîchissant basses températures...
Récupérateur d’énergie Powerplay
Récupérateur d'énergie à régulation électronique intégrée. L'offre se décline en deux énergies : eau chaude et électrique .Deux versions à haut rendement sont disponibles : 60 % avec échangeur à plaques...
PROZONE 2
PROZONE 2, système de contrôle de température multi-zones à technologie radio fréquencesConçue pour logements, bureaux et agences commerciales, l’innovation France Air, PROZONE 2, assure le contrôle de...
PACK RT Control
Jusqu’à 60% d’économies d’énergies en ventilation avec les PACK RT ControlUne offre intégrale de ventilation avec modulation automatique des débits, les PACKS RT Control sont conçus pour les bâtiments...
DAU 03 Réactil
DAU O3 Réactil, diffuseur à réglage automatique par système thermostatiquePour le chauffage et la climatisation des bâtiments tertiaires, le DAU O3 Réactil est un diffuseur sans raccordement électrique...
DMV Plus
Une solution astucieuse et économique de chauffage et climatisation des bâtiments tertiaires.Offrez ce qu’il y a de mieux à vos clients !DVM est un système de climatisation centralisé à détente directe.Le...
EQUINOXE
Système de chauffage, de VMC et de rafraîchissement dédié au logement collectif social.Jusqu’à présent, dans le logement, les différentes fonctions de chauffage,de ventilation et éventuellement de rafraîchissement...
PROZONE 2
Système de contrôle de température pièce par pièce. Réduction de la puissance totale installée (intégration du foisonnement).- Economies d'énergie : adaptation aux besoins réels des occupants.- Facilité...