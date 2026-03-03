Podcast
Soraya® : solution RE2020 pour la production d’ECS

FRANCE AIR

La Soraya est une solution innovante de production d’eau chaude sanitaire (ECS) destinée aux bâtiments collectifs résidentiels ou tertiaires équipés de VMC simple flux.

Elle associe une pompe à chaleur air-eau et un caisson d’extraction VMC C4 pour récupérer les calories de l’air extrait et les valoriser dans la production d’ECS, réduisant ainsi significativement la consommation d’énergie et les émissions de CO₂. La configuration est adaptée aux besoins journaliers importants, avec des volumes de 1 000 à 10 000 litres par jour et une installation en extérieur. Compatible avec les réglementations actuelles et à venir (RE2020), Soraya améliore l’efficacité énergétique globale du bâtiment tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

Type : Pompe à chaleur air-eau avec récupération des calories sur air extrait de VMC simple flux
Compatible RE2020 pour performance énergétique optimisée
Adaptable à toutes VMC simple flux (autoréglable, hygroréglable A/B)
Débit journalier ECS : 1 000 à 10 000 L/jour
COP élevé jusqu’à ~5,5 grâce à la température stable de l’air extrait
Eau chaude sanitaire jusqu’à 80 °C possible
Installation : extérieur ou local technique
Compatible avec configuration tout électrique ou hybride gaz/électricité
Réduction de consommation énergétique jusqu’à ~50 % par rapport aux solutions traditionnelles
Assistance par logiciel de dimensionnement pour étude projet

Domaine d’application : logements collectifs, résidences étudiantes, EHPAD, hôtels, bâtiments tertiaires

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire
