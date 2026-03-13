Somfy nomme Elsa Mary comme nouvelle directrice marketing
Publié le 13 mars 2026 à 10h55, mis à jour le 13 mars 2026 à 16h19, par Raphaël Barrou
Somfy, entreprise spécialisée dans la maison connectée, vient d'annoncer la nomination d'une nouvelle directrice marketing, communication et digital France. Elsa Mary, forte de 15 ans d'expérience dans le groupe Schneider Electric.
D'abord responsable du processus de mise sur le marché des offres d'efficacité énergétique dans l'industrie, puis dans des fonctions de prescription, de management d'offre, de direction commerciale et marketing. Elle avait ensuite pris la direction marketing des offres connectées en 2023.
Le confort thermique comme priorité
La nouvelle recrue s'est dite « fière de rejoindre Somfy en tant que directrice marketing, communication et digital France ». Selon Somfy, elle aura pour responsabilité de « renforcer la dynamique de Somfy France autour de [...] notamment l'innovation en matière de solutions durables et la proximité clients ».
L'entreprise estime que les rénovations énergétiques des bâtiments et le confort thermique prend une importance croissante. Et elle affirme que la nomination d'Elsa Mary s'inscrit dans cette perspective.
« Mon ambition est de renforcer encore le soutien que nous apportons à nos clients, professionnels et utilisateurs, en leur proposant des solutions innovantes, durables et simples d'usage, conçues en France », explique Elsa Mary.
« Ensemble, nous continuerons à faire avancer notre filière vers plus de confort, de performance et de responsabilité environnementale. Nous avons un rôle essentiel à jouer : continuer à innover pour accompagner la transformation environnementale de notre secteur. »
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