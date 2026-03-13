Selon une étude publiée par l'observatoire de l'emploi, les pertes d'emploi de chefs d'entreprise ont battu des records en 2025. Après plusieurs années de forte augmentation, ce chiffre semble se stabiliser autour des 60 000 et diminue légèrement du côté de la construction.

Selon l'observatoire de l'emploi, 2025 est la seconde année consécutive avec plus de 60 000 pertes d'emploi d'entrepreneurs. L'organisation montre que le tableau s'éclaircit seulement pour les secteurs de la construction et du commerce qui enregistrent une baisse de pertes d'emplois.

Même s'il s'agit d'un nouveau record pour ces données récoltées depuis la création de l'Observatoire en 2015, les auteurs de l'étude notent que, cette fois, la tendance semble marquer le pas. Une stabilisation qui intervient toutefois après plusieurs années de forte augmentation (+34 % en 2022, +33 % en 2023 et +18 % en 2024).

8 dirigeants sur 10 étaient dans une entreprise de moins de 5 salariés

« Cette apparente stabilisation ne doit en aucun cas nous rassurer : nous restons à un niveau inédit de pertes d’emploi entrepreneurial », commente Hervé Kermarrec, président de l’association GSC, qui réalise les études de l'Observatoire avec Altares.

« Le contexte économique demeure fortement dégradé, marqué par une croissance atone, des tensions géopolitiques persistantes et une instabilité politique durable. Les dirigeants naviguent à vue, dans un climat d’incertitude qui freine l’investissement et fragilise jusqu’aux entreprises les plus solides. »

Pour le secteur de la construction, le bilan est en amélioration (-3,0 %), tout comme l'immobilier dans des proportions encore plus fortes (-19,1 %).

Parmi les 60 000 pertes d'emplois, 50 000 dirigeaient une structure de moins de cinq salariés. Les petites entreprises sont ainsi davantage victimes de l'instabilité de la conjoncture que les dirigeants de plus de 50 salariés, pour qui la situation s'améliore (-4,2 % de pertes d'emplois).

Des réalités contrastées en fonction des régions

« Face à cette précarité qui s’installe, notre message ne change pas : il est essentiel d’anticiper les risques et de bien faire connaître les dispositifs de protection existants », reprend Hervé Kermarrec.

« L’année 2026 s’annonce déterminante. Les premiers indicateurs restent contrastés et rien ne laisse présager d’amélioration rapide sur les plans économique et politique. Pour les entrepreneurs, les priorités demeurent claires : surveiller étroitement leur trésorerie, maîtriser leurs risques et, surtout, ne pas rester seuls face aux difficultés. »

Alors que 6 400 défaillances ont déjà été recensées en janvier 2026, selon Thierry Millon, directeur des études Altares, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne.

Entre 2024 et 2025, la Nouvelle-Aquitaine affiche ainsi une augmentation de 10,8 % de ses entrepreneurs ayant perdu un emploi. Au contraire de la Bourgogne-Franche-Comté (-3,1 %) et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur (-6,9 %).