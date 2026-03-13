Le prix Pritzker récompense l'œuvre du Chilien Smiljan Radic Clarke
Publié le 13 mars 2026 à 15h50, mis à jour le 13 mars 2026 à 16h07, par Raphaël Barrou
Le prix Pritzker, plus haute distinction mondiale de l'architecture, a été décerné jeudi au Chilien Smiljan Radic Clarke, connu notamment pour son utilisation des matériaux bruts, a annoncé l'organisation basée à Chicago. C'est la seconde fois que ce pays est primé par cette récompense, après Alejandro Aravena en 2016.
« Son travail paraît souvent austère ou élémentaire, mais cette impression dissimule une ingénierie et une construction précises », salue dans un communiqué l'organisation à propos de cet architecte de 60 ans. Qualifié en 2014 par le New York Times de « rock star parmi les architectes », le Chilien est davantage connu dans les cercles intellectuels et artistiques qu'au sein du grand public.
« C'est un immense honneur. Et peut-être, très prochainement, un léger casse-tête, car cela signifiera probablement une exposition médiatique bien plus importante que je ne le souhaiterais », a réagi Smiljan Radic Clarke auprès de la radio américaine NPR.
Un architecte partagé entre le Chili, la Croatie et le Royaume-Uni
Parmi ses œuvres marquantes, le Pavillon de la Serpentine Gallery à Londres est probablement la plus connue : une coque translucide en fibre de verre suspendue sur des pierres brutes monumentales, qui joue avec la lumière et le rapport entre abri et nature.
La House for the Poem of the Right Angle (au Chili), conçue avec la sculptrice Marcela Correa, est considérée comme son chef-d'œuvre intime : une structure en béton noir aux formes à la fois angulaires et sinueuses, inspirée d'une peinture de Le Corbusier, tournée vers la contemplation et la lumière zénithale.
Né à Santiago au sein d'une famille marquée par la migration - ses grands-parents paternels venaient de Croatie et sa lignée maternelle du Royaume-Uni - l'architecte a raconté être venu tardivement à l'architecture.
Avec AFP
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