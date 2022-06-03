Système d'aspirateur central - Mini S Basic GV Puma
Nos centrales d’aspiration sont fabriquées selon les standards les plus sévères afin de proposer les meilleures machines possibles à nos clients.
La nouvelle gamme de centrales d’aspiration GV a une durée de vie plus importante.
Ces aspirateurs centraux sont destinés à un usage domestique uniquement. Ils sont conçus exclusivement pour aspirer la poussière et les petites particules de débris.
Il ne peut pas être utilisé pour aspirer des liquides, des particules de cendre, des tissus ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait boucher ou endommager le tuyau et/ou l'aspirateur central. D'autres exemples de produits qui ne peuvent pas être aspirés sont l'eau, le plâtre, le ciment, le gravier, etc.
Avantages produit :
- Compacte
- Longue durée de vie
- Silencieux
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Tension : 230 V
Puissance : 1350 W
Moteur : Thru-Flow
Motor Marque : Domel
Turbines : 1
Débit : 180 m3/h
Airwatts : 570 W
Hauteur d'eau : 3180 mm/H2O
Hauteur : 480 mm
Diamètre : 310 mm
Capacité réservoir : 10 l
Le plus éloigné Admission : 20 m
Soupapes d'admission : 4/5
Bruit : 62 db
Garantie : 2 ans
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Distributeur et fabricant exclusif des prestigieuses marques de commerce GV et GLOBALAIR, GLOBOVAC offre des solutions excellentes et variées sur le marché des Systèmes d'Aspiration Centralisée et du Plancher Chauffant.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Silencieux
- Compacte
