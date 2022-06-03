ConnexionS'abonner
Fermer

Système d'aspirateur central - Mini S Basic GV Puma

Partager le produit
GLOBOVAC LDA

Nos centrales d’aspiration sont fabriquées selon les standards les plus sévères afin de proposer les meilleures machines possibles à nos clients.

La nouvelle gamme de centrales d’aspiration GV a une durée de vie plus importante.

Ces aspirateurs centraux sont destinés à un usage domestique uniquement. Ils sont conçus exclusivement pour aspirer la poussière et les petites particules de débris.

Il ne peut pas être utilisé pour aspirer des liquides, des particules de cendre, des tissus ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait boucher ou endommager le tuyau et/ou l'aspirateur central. D'autres exemples de produits qui ne peuvent pas être aspirés sont l'eau, le plâtre, le ciment, le gravier, etc.

Avantages produit :

  • Compacte
  • Longue durée de vie
  • Silencieux 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Tension : 230 V
Puissance : 1350 W
Moteur : Thru-Flow
Motor Marque : Domel
Turbines : 1
Débit : 180 m3/h
Airwatts : 570 W
Hauteur d'eau : 3180 mm/H2O
Hauteur : 480 mm
Diamètre : 310 mm
Capacité réservoir : 10 l
Le plus éloigné Admission : 20 m
Soupapes d'admission : 4/5
Bruit : 62 db
Garantie : 2 ans

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Distributeur et fabricant exclusif des prestigieuses marques de commerce GV et GLOBALAIR, GLOBOVAC offre des solutions excellentes et variées sur le marché des Systèmes d'Aspiration Centralisée et du Plancher Chauffant.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

GLOBOVAC LDA - Batiweb

Démarrant son activité en 2005, GLOBOVAC est rapidement devenu une référence...

Rua da Cerca Urbanização Madefil Armazém 10B Sargento-Mor
3020832 Souselas
Portugal

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.