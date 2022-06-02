Système d'aspiration centralisée - Metal 180 Prestige GV Metal

Nos centrales d’aspiration sont fabriquées selon les standards les plus sévères afin de proposer les meilleures machines possibles à nos clients.

La nouvelle gamme de centrales d’aspiration GV a une durée de vie plus importante.

Ces aspirateurs centraux sont destinés à un usage domestique uniquement. Ils sont conçus exclusivement pour aspirer la poussière et les petites particules de débris.

Il ne peut pas être utilisé pour aspirer des liquides, des particules de cendre, des tissus ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait boucher ou endommager le tuyau et/ou l'aspirateur central.

D'autres exemples de produits qui ne peuvent pas être aspirés sont l'eau, le plâtre, le ciment, le gravier, etc.

Avantages produit :