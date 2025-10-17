GLOBOVAC LDA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GLOBOVAC LDA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Démarrant son activité en 2005, GLOBOVAC est rapidement devenu une référence nationale sur les marchés des systèmes d'aspiration centralisée et des planchers chauffants.

Elle dispose également d'un vaste réseau de distribution en Europe et sur d'autres continents grâce à GLOBOVAC-UK, notre société en Angleterre, qui est déjà l'une des sociétés leaders sur le marché des systèmes d'aspiration centralisée en Europe.

Distributeur et fabricant exclusif des prestigieuses marques de commerce GV et GLOBALAIR, GLOBOVAC offre des solutions excellentes et variées sur le marché des Systèmes d'Aspiration Centralisée et du Plancher Chauffant.

Que ce soit en milieu domestique ou professionnel, GLOBOVAC s'adapte à vos exigences et vous propose les solutions les meilleures et les plus variées. Nous avons également des solutions pour la fourniture d'équipements semi-industriels et industriels.

Nous avons l'obligation de bien servir, le devoir d'être meilleur chaque jour, et l'ambition que GLOBOVAC soit associée à une marque de qualité et de professionnalisme qui se traduit par la confiance de nos clients.

GLOBOVAC est la bonne réponse à vos problèmes, travaillant chaque jour pour vous fournir une haute qualité au meilleur prix.

Le savoir-faire de GLOBOVAC :