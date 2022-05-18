ConnexionS'abonner
Table de fraisage d'établi de précision Benchtop par KREG EUROPE

KREG EUROPE GMBH

La table de fraisage de table de précision de Kreg offre plus de fonctionnalités qui lui donnent la capacité d'une table de fraisage industrielle pleine grandeur dans un emballage portable.

Que vous souhaitiez une table de fraisage à utiliser sur un chantier ou une table de fraisage compacte à utiliser dans l'atelier, la table de fraisage Precision Benchtop est une solution de fraisage parfaite pour vous.

Le dessus de table est fabriqué à partir d'un MDF à bandes de chant, résistant aux vibrations et au bruit, et dispose d'une peau Easy-Slide Micro-Dot.

La peau est construite à partir d'un stratifié haute pression, ce qui vous permet de faire glisser facilement les pièces sur la surface.

Avantages produit :

  • Dessus de table robuste
  • Plaque d'insertion précise
  • Clôture complète
  • Routage silencieux
  • Conçu pour les professionnels de l'industrie en déplacement

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids : 13,89 kg
Dimensions de la plaque d'insertion Level-Loc : 9,5 mm x 235 mm x 298 mm
Matériau de la plaque d'insertion Phénolique
Dimensions de la surface de la table : 406 mm x 609 mm
Dimensions hors tout : 508 mm x 718 mm x 514 mm

KREG EUROPE GMBH - Batiweb

La Sté Kreg Tool Company a vu le jour en 1989 aux Etats-Unis en créant un outil simple...

Neubruch 4
82266 Inning
Allemagne

