Table de fraisage d'établi de précision Benchtop par KREG EUROPE

La table de fraisage de table de précision de Kreg offre plus de fonctionnalités qui lui donnent la capacité d'une table de fraisage industrielle pleine grandeur dans un emballage portable.

Que vous souhaitiez une table de fraisage à utiliser sur un chantier ou une table de fraisage compacte à utiliser dans l'atelier, la table de fraisage Precision Benchtop est une solution de fraisage parfaite pour vous.

Le dessus de table est fabriqué à partir d'un MDF à bandes de chant, résistant aux vibrations et au bruit, et dispose d'une peau Easy-Slide Micro-Dot.

La peau est construite à partir d'un stratifié haute pression, ce qui vous permet de faire glisser facilement les pièces sur la surface.

Avantages produit :