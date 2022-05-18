ConnexionS'abonner
Gabarit de perçage gond charnière par KREG EUROPE

KREG EUROPE GMBH

Le gabarit de charnière dissimulée élimine les conjectures lors de l'installation de portes d'armoires à l'aide de charnières dissimulées.

Ce gabarit économique et facile à utiliser assure un alignement précis des charnières, ce qui vous permet d'installer des portes qui s'adaptent parfaitement et fonctionnent bien.

De plus, le gabarit de charnière dissimulé fonctionne avec une perceuse ordinaire et le foret à pointe de carbure inclus.

Le gabarit de charnière dissimulée est conçu pour être intuitif pour les débutants, mais suffisamment robuste pour les professionnels. Choisissez simplement vos charnières, recherchez quelques instructions de montage de base qui les accompagnent, puis configurez le gabarit de charnière dissimulée en ajustant une paire de cames intégrées.

Après cela, vous êtes prêt à percer les trous de la coupelle de la charnière à l'aide de n'importe quelle perceuse ordinaire. Que vous installiez une porte d'armoire ou fabriquiez des portes pour toute une cuisine, le gabarit de charnière dissimulée fournit des résultats fiables et cohérents.

Avantages produit :

  • Trous propres et parfaits pour les charnières de porte dissimulées
  • Précision de la perceuse à colonne avec n'importe quelle perceuse à main
  • Facilite l'installation de la porte de l'armoire
  • Simple d’utilisation
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids : 0,34 kg
Compatibilité des charnières : Charnières dissimulées de style cuvette de 35 mm
Décalage de la charnière : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Décalage de la charnière de l'extrémité de la porte : 50 mm (2") à illimité
Foret inclus : Pointe au carbure à quatre taillants avec collier d'arrêt

Documentation

KREG EUROPE GMBH - Batiweb

La Sté Kreg Tool Company a vu le jour en 1989 aux Etats-Unis en créant un outil simple...

Neubruch 4
82266 Inning
Allemagne

Plus d'informations


