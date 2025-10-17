KREG EUROPE GMBH - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KREG EUROPE GMBH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

La Sté Kreg Tool Company a vu le jour en 1989 aux Etats-Unis en créant un outil simple : le gabarit de perçage et de fixation - Kreg Jig®.

Ce gabarit permet de réaliser des montages rapides de projets en bois avec des articulations.

Avec le Kreg Jig, tous les utilisateurs peuvent réaliser des montages de qualité professionnelle sans difficulté.

Depuis ce lancement, Kreg Tool Company n’a eu de cesse de mettre au point des outils facilitant le travail des utilisateurs, bricoleurs comme professionnels.

Outils pour l’aménagement de l’espace de travail, solution de perçage, de serrage, de découpe.

Le savoir-faire de KREG Europe GMBH :