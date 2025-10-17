KREG EUROPE GMBH - Batiweb

KREG EUROPE GMBH
82266 Inning
Allemagne
La Sté Kreg Tool Company a vu le jour en 1989 aux Etats-Unis en créant un outil simple : le gabarit de perçage et de fixation - Kreg Jig®.
Ce gabarit permet de réaliser des montages rapides de projets en bois avec des articulations.
Avec le Kreg Jig, tous les utilisateurs peuvent réaliser des montages de qualité professionnelle sans difficulté.
Depuis ce lancement, Kreg Tool Company n’a eu de cesse de mettre au point des outils facilitant le travail des utilisateurs, bricoleurs comme professionnels.
Outils pour l’aménagement de l’espace de travail, solution de perçage, de serrage, de découpe.
Le savoir-faire de KREG Europe GMBH :
- Gabarits pour trous de poche (Gabarit de trou de poche, équipement, Vis à trou de poche, cheville en bois, Perceuse à trou de poche)
- Systèmes de serrage (pinces à dégagement rapide, pinces d'angle, pinces de table, pinces à une main, Accessoires de forçage, table de montage)
- Systèmes de fraisage, (tables de fraisage, accessoires de fraisage, Système de fraisage de profil de cadre)
- Systèmes de sciage (pour scies circulaires, pour tronçonneuses, pour scies à table, pour scies à ruban
- Systèmes d'établi (Composants d'établi universels, rails profilés et accessoires, valises et boîtes
- soutien du travail)
- Systèmes de terrasse (Systèmes de mesure et de marquage)
- Systèmes de montage
Gabarit de perçage gond charnière par KREG EUROPE
Le gabarit de charnière dissimulée élimine les conjectures lors de l'installation de portes d'armoires à l'aide de charnières dissimulées. Ce gabarit...
Table de fraisage d'établi de précision Benchtop par KREG EUROPE
La table de fraisage de table de précision de Kreg offre plus de fonctionnalités qui lui donnent la capacité d'une table de fraisage industrielle pleine grandeur dans un emballage...
Les tags associés
- Equipement
- Afficher plus