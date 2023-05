Tapis d'entrée Top Clean Trend 12 reps

Profilé aluminium : résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060)

Surface Reps fine deniers : Fibre polypropylène, très résistante à l’usure et aux UV

Base du Tapis: Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis

Assemblage : Câbles inox V2A Ø 2 mm

Verrouillage : Boulons zingués et vis inox (inoxydables)

Ecart entre profilés 5 mm. : Rondelles d’écartement en caoutchouc souple

Portes automatiques : Espacement des profils en option également en 3 mm pour portes tournantes selon DIN 18650

Largeur de profilé : Reps fine deniers 27 mm

Hauteur de Tapis : env. 12 mm

Epaisseur aluminium : jusqu’à 1,5 mm

Poids / m² : 10,0 kg

Longueur maxi. des profilés : 300 cm

Poids maxi. d’une partie tapis : 50 kg

Formes spéciales : Selon vos indications (moy. suppl.)

Fabrication en plusieurs parties

Standard = à partir de longueur de profilé sup. à 300 cm ou d’un poids sup. à 50 kg.